Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Montag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,92 Prozent auf 3.127,47 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime beendete den Tag mit einem Plus von 0,78 Prozent und 1.582,67 Zählern. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von positiven Nachrichten aus China. Die chinesische Regierung senkte die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 15 Jahren. Die asiatischen Börsen haben teilweise mit deutlichen Gewinnen auf die Meldung reagiert. Insgesamt verlief der Wochenstart aber ruhig. Die am Montag gemeldeten Daten zur Geldmenge in der Eurozone wirkten sich nicht spürbar an den Märkten aus. Zudem wurden keine wichtigen ...

