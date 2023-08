EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Öffentliche Ausschreibung

Deutsche Bundesbank setzt bei IT-Dienstleistungen weiter auf Expertise der adesso Group / Rahmenvertrag über vier weitere Jahre geschlossen Im Bereich Zahlungsverkehr, Kontenführung und Wertpapierabwicklung vertraut die Deutsche Bundesbank auch weiterhin auf die Expertise aus der adesso Group. Die KIWI Consulting GmbH, an der die adesso SE eine 70 %-ige Beteiligung hält, gewinnt die neuerliche Ausschreibung von allen zwei Losen und verlängert damit ihr Engagement bei der Bundesbank um weitere vier Jahre. Der Rahmenvertrag sieht verschiedene IT-Dienstleistungen mit einem Abrufwert von bis zu 24 Mio. EUR vor. Im Rahmen des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens konnte sich das adesso-Tochterunternehmen gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen und unterstreicht dieKompetenzen der adesso Group im Bereich Banking und Öffentliche Verwaltung. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 war die Deutsche Bundesbank bezogen auf den Umsatz der größte Kunde der adesso Group. Das adesso-Tochterunternehmen übernimmt als Generalunternehmer eines Konsortiums mit dem ersten Los die fachliche Konzeption sowie die Unterstützung des Projektmanagements und mit dem zweiten Los die Qualitätssicherung bei der Neu- beziehungsweise Weiterentwicklung diverser IT-Verfahren. Diese umfassen die Bereiche Zahlungsverkehr, Kontenführung, Wertpapierabwicklung und Depotführung. Unter den Konsortialpartnern findet sich neben der adesso SE auch das erst im Februar 2023 durch adesso mehrheitlich übernommene Unternehmen WEPEX GmbH, über das adesso seine besondere Expertise im Kapitalmarkt- und Wertpapiergeschäft einbringt. Die Bündelung des Know-hows zu Massen- und Individualzahlungsverkehrssystemen als auch die tiefgreifende Kenntnis der Wertpapierabwicklungssysteme und deren Zusammenwirken im Euro-System hat die adesso-Tochter KIWI bereits als Generalunternehmer im Auftrag der Deutschen Bundesbank in den internationalen Großprojekten Target2Securities (2010-2017) und mit der Neuentwicklung von T2 und der Target2/T2S-Konsolidierung (2018-2023) unter Beweis gestellt. "Die gebündelte Expertise innerhalb der adesso Group ist mit Blick auf die anspruchsvollen Anforderungen der Deutschen Bundesbank im deutschsprachigen Raum sicherlich einmalig. Wir sind stolz über die Wertschätzung unserer Arbeit in den vergangenen Jahren, welche uns die Deutsche Bundesbank mit der neuerlichen Vergabe entgegenbringt", kommentiert Thomas Kilian, Geschäftsführer der KIWI Consulting GmbH. Andreas Prenneis, im Vorstand der adesso SE unter anderem verantwortlich für die Branche Öffentliche Verwaltung, ergänzt: "Die Erneuerung des Rahmenvertrags unterstreicht unsere vertrauensvollen und langfristigen Beziehungen zu einem der größten adesso-Kunden. Das ist ein wichtiger und erfreulicher Erfolg". adesso Group Die adesso Group ist mit rund 8.900 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2022 von 900,3 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





