DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMISION FED.EL.16/27REGS USP29595AB42 29.08.2023 HZE/EOT
COMISION FED. EL. 12/42 USP30179AK43 29.08.2023 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMISION FED.EL.16/27REGS USP29595AB42 29.08.2023 HZE/EOT
COMISION FED. EL. 12/42 USP30179AK43 29.08.2023 HZE/EOT