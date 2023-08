Die Aktie von NVIDIA ist am gestrigen Montag mit einem Plus von 1,8% auf 468,35 USD in die neue Woche gestartet. Rückblick: Auf die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal hatte die NVIDIA-Aktie am vergangenen Donnerstag zunächst mit einem deutlichen Kurssprung reagiert. Nach einer starken Eröffnung (+6,6%) stiegen die Notierungen bis auf das neue Rekordhoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...