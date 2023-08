Am deutschen Aktienmarkt dürften die Kurse am Dienstag noch etwas weiter steigen. Beobachter verweisen auf ein international gutes Umfeld. An den Handelsplätzen in China ging es nach den jüngsten staatlichen Stützungsmaßnahmen weiter aufwärts. Der DAX wird zum Start rund 0,4 Prozent höher bei 15.861 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kurse dabei beeinflussen:1. Erholung an der Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...