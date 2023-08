Saalbach Hinterglemm (ots) -Team Card und Community für MitarbeiterInnen in Saalbach HinterglemmBereits 75 Betriebe in Saalbach Hinterglemm nutzen die Möglichkeiten der Home of Lässig Team Card, um ihren MitarbeiterInnen eine besondere Wertschätzung auszusprechen. In der laufenden Sommersaison können sich bereits mehr als 500 MitarbeiterInnen über eine Team-Card freuen. Diese ist für alle MitarbeiterInnen der Partnerbetriebe in Saalbach Hinterglemm erhältlich und beinhaltet zahlreiche Benefits, Inklusivleistungen, Weiterbildungen und ein vielfältiges Wochenprogramm.Neben einem wöchentlich wechselnden Programm an Aktivitäten werden BesitzerInnen der Team Card auch zahlreiche Weiterbildungen angeboten. So fanden diesen Sommer bereits mehrere Deutschkurse statt, die völlig ausgebucht waren. Ebenfalls geboten und gut angenommen sind Erste-Hilfe-Kurse, Kurse im gastronomischen Bereich sowie Kletter- oder Bikekurse.Bei knapp 40 Benefit-Partnern in der Region warten mit der Team Card außerdem viele Vergünstigungen in den Bereichen Gastronomie, Sport & Freizeit und Dienstleistungen. Zu den Inklusivleistungen der Card gehören zusätzlich Fahrten mit ausgewählten Bergbahnen, Eintritte ins Freibad, Minigolf und noch vieles mehr. Vor allem im Sommer werden diese Angebote vermehrt angenommen und genutzt.MitarbeiterInnen profitieren doppelt vom Home of Lässig Team und der zugehörigen Team Card. Sie können ihre Freizeit in Saalbach Hinterglemm vielfältig gestalten und infolgedessen ihren Gästen die Region umso besser näherbringen.Der Erfolg des Home of Lässig Teams ist somit deutlich sichtbar, nicht zuletzt an den steigenden Zahlen der ausgegebenen Team Cards. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Home of Lässig Teams wird das Programm nach ihren Bedürfnissen und Wünschen laufend überarbeitet und angepasst. Auch der kommende Winter ist bereits in Planung.Weitere Informationen Home of Lässig Team (https://www.saalbach.com/de/service/home-of-laessig-team/home-of-laessig-team)Pressekontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmLena WimmerPresse & PR+43 6541 6800 115l.wimmer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125733/5590195