Diese Partnerschaft ermöglicht es Finanzmarktteilnehmern, ESG- und Impact-Überlegungen in ihre Investitions- und Compliance-Prozesse einzubeziehen

Das globale Unternehmen für Nachhaltigkeitstechnologie Clarity AI gibt die Integration seines Datenangebots in die Investment-Management-Plattform von SimCorp bekannt.

Diese Partnerschaft mit SimCorp, dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Investmentmanagement, bietet institutionellen Anlegern Zugang zu KI-gestützten Datensätzen, die ihnen ermöglichen, sich effizient an die EU-Vorschriften für nachhaltige Finanzen anzupassen und Impact-Investing-Strategien umzusetzen.

Die Europäische Union steht an vorderster Front des nachhaltigen Finanzwesens, da 20 des Fondsvermögens der Region als nachhaltig eingestuft sind. Darüber hinaus entfallen laut Global Sustainable Fund Flows Report 2022 ganze 83 der weltweiten Vermögenswerte, die in nachhaltige Fonds investiert werden, auf die EU. Trotz strenger Vorschriften wie der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und der EU-Taxonomie, die "Grünfärberei" bekämpfen und mehr Transparenz gewährleisten sollen, liegen weiterhin Herausforderungen in Bezug auf Datenverfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit vor. Diese Herausforderungen setzen institutionelle Anleger dem Risiko aus, ungenaue oder veraltete Unternehmensbewertungen zu verwenden, und setzen sie damit auch potenziellen Reputations- und Anlagerisiken aus.

"Inmitten der rasanten Entwicklung und Diversifizierung regulatorischer Rahmenbedingungen und der steigenden Nachfrage nach Zugang zu hochwertigen, genauen und zeitnahen Nachhaltigkeitsdaten zeichnet sich Clarity AI durch die Bereitstellung einer flexiblen und skalierbaren Lösung aus. Unser Ansatz ist umfassend und stellt die erforderlichen Daten, Methoden und Tools bereit, um alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen", sagte David Silver, Head of Solutions bei Clarity AI. "Wir freuen uns sehr, mit SimCorp zusammenzuarbeiten, um die Nutzung zuverlässiger, genauer Daten auszuweiten und regulatorische Anforderungen zu erfüllen, sodass mehr Kapital in nachhaltige Finanzen geleitet wird, ohne dass es zu kompliziert wird."

"Mit der nahtlosen Integration der Daten von Clarity AI in die Investment-Management-Plattform von SimCorp wird die Nachhaltigkeitsanalyse zu einem integralen Bestandteil des gesamten End-to-End-Investmentprozesses. Unsere gemeinsamen Kunden profitieren von einer fortschrittlichen Prozessautomatisierung, gründlichen Überprüfungen ihrer nachhaltigkeitsbezogenen Richtlinien und einem mühelosen Zugang zu ESG-Analysen", sagte Carl Balslev Clausen, Direktor und Leiter des ESG-Produktmanagements bei SimCorp.

Die preisgekrönten Lösungen von Clarity AI für SFDR und EU-Taxonomie basieren auf von Grund auf neu entwickelten Methoden, die fortschrittliche Technologien nutzen, um die Datenerfassung und -verarbeitung zu rationalisieren und Fehler in Zusammenhang mit manueller Arbeit zu reduzieren.

"Durch den Einsatz von KI-gestützten Zuverlässigkeitsprüfungen, die von einem globalen Team aus Datenwissenschafts- und Nachhaltigkeitsexperten trainiert und überwacht werden, stellen wir sicher, dass unsere Daten in allen Bereichen der Nachhaltigkeit konsistent und von höchster Qualität sind. Das betrifft beispielsweise die Einhaltung regulatorischer Vorschriften und die Wirkungsmessung", sagte Silver.

Die Einführung des Rahmenwerks der United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) ist zu einem entscheidenden Instrument geworden, um über Auswirkungen zu berichten, Engagement-Strategien zu entwickeln und neue Umsatzmöglichkeiten zu schaffen, zum Beispiel durch thematische Fonds.

Eine aktuelle Umfrage von BNP Paribas Asset Management hat ergeben, dass mehr als 50 der Investoren derzeit thematische Investitionen nutzen oder dies planen, und 70 der thematischen Investoren haben vor, sich in den nächsten drei Jahren verstärkt darauf zu konzentrieren. In Europa ist einer der Haupttreiber dieses Trends die Möglichkeit, Produkte gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der SFDR zu vermarkten.

Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, bietet die Investment-Management-Plattform von SimCorp ihren Benutzern den SDG-Datensatz von Clarity AI mit der Möglichkeit, Bewertungen auf Grundlage der beabsichtigten Nachhaltigkeitsergebnisse anzupassen. Clarity AI analysiert mehr als 70.000 Unternehmen, 420.000 Fonds, 201 Länder und 199 lokale Regierungen und ist damit breiter aufgestellt als alle anderen Marktteilnehmer.

"Institutionelle Anleger legen zunehmend Wert auf die Möglichkeit, die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Investitionen genau zu erfassen und zu überwachen. Die Angleichung an die SDGs ist mittlerweile zu einer branchenweit etablierten Norm geworden. Der umfangreiche SDG-Datensatz von Clarity AI bietet ein hohes Maß an Vollständigkeit und wir freuen uns, ihn nahtlos in unsere ESG- und Sustainable-Investment-Lösungen integrieren zu können. Diese Integration bietet SimCorp-Kunden einen mühelosen Zugriff auf Daten höchster Qualität, was ihre Investitionsentscheidungen weiter verbessert", sagte Balslev Clausen.

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Plattform für Nachhaltigkeitstechnologie, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Organisationen und Verbrauchern ökologische und soziale Erkenntnisse bereitzustellen. Die Fähigkeiten von Clarity AI sind ein unverzichtbares Werkzeug für die End-to-End-Nachhaltigkeitsanalyse im Kontext von Investitionen, Unternehmensforschung, Benchmarking, E-Commerce für Verbraucher und regulatorischer Berichterstattung. Mit Stand Juni 2023 analysiert die Plattform von Clarity AI mehr als 70.000 Unternehmen, 420.000 Fonds, 201 Länder und 199 Kommunalverwaltungen, was ihr eine breitere Datenbasis erschließt als allen anderen Marktteilnehmern. Eine Weise, wie Clarity AI ihrer Mission gerecht wird, gesellschaftlichen Auswirkungen auf dem Markt Bedeutung zu verleihen, besteht darin, sicherzustellen, dass ihre Möglichkeiten durch Integrationen mit Partnern wie SimCorp direkt in den Arbeitsabläufen der Kunden zur Verfügung stehen. Darüber hinaus erreichen die Nachhaltigkeits-Erkenntnisse von Clarity AI mehr als 150 Millionen Verbraucher bei mehr als 400.000 Händlern. Clarity AI hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten, ihr Kundennetzwerk verwaltet Vermögenswerte in zweistelliger Billionenhöhe und enthält Unternehmen wie Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington und BNP Paribas.

Über SimCorp

SimCorp bietet branchenführende, integrierte Investment-Management-Lösungen.

Unsere Plattform und unser Ökosystem, das Partner, Dienstleistungen und Konnektivität von Drittanbietern umfasst, ermöglichen es uns, 40 der 100 weltweit führenden Finanzunternehmen mit der Effizienz und Flexibilität zu versorgen, die für den Erfolg erforderlich sind.

Mit über 25 Niederlassungen rund um die Welt und mehr als 2.450 Mitarbeitern sind wir ein wirklich globales, kollaboratives Team, das alle Kontinente und Branchen nahtlos miteinander verbindet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230829667225/de/

Contacts:

Media Contact Clarity AI

Edelman

clarityAI@edelmansmithfield.com

Media Contact SimCorp:

Søren Rathlou Top, Global PR Communications Manager bei SimCorp

Soren.r.top@simcorp.com