Hamburg (ots) -Gutes Licht ist wichtig. Der Beleuchtung kommen in unserem Zuhause schließlich unterschiedliche Aufgaben zu: Leuchten unterstreichen den Wohnstil, schaffen eine besondere Atmosphäre und bringen Licht ins Dunkel. Deckenleuchten sorgen für eine Grundbeleuchtung, Pendelleuchten erhellen den Esstisch, Steh- und Tischleuchte setzen Lichtakzente und Lichtskulpturen dienen an- wie ausgeschaltet als Blickfang und Stimmungsmacher.Von der ausladenden Bogenleuchte bis zum filigranen Metallkäfig, von der Glaskugel bis zum Flechtwerk, von flexibler Schreibtisch- bis mobiler, akkubetriebener Tischleuchte - die Leuchten der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion laden ein zum Spiel mit den Stilen. Sie bieten dabei verschiedenste Lichtquellen von Grund- bis Akzentlicht, direktes und indirektes Licht, um die Lichtverhältnisse auf die eigenen Wohnbedürfnisse und die verschiedenen Tages-zeiten anzupassen. So gelingt das ideale Licht für jeden Wohnraum und jede Stimmung. Wir stellen Ihnen hier unsere Highlights vor. Scheinwerferlicht an für unsere Leuchten-Inspirationen!Begleiter für Sofa und Sessel: Unsere Stehleuchten (https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/produkte/leuchten/stehleuchten/) machen eine gute FigurWenn Stehleuchten ein Statement sind, zieht im Dunkeln ihr Licht und im Hellen ihr Design die Blicke magisch an. BOW schafft das mit einem filigranen Arm, der in weitem Bogen ausholt, um den textilen weißen Schirm zu tragen. Eine Marmorplatte als Fuß demonstriert Wertigkeit und sorgt für Stabilität. CAGE bringt Leuchtmittel im Retrostil hinter Gitter, spielt mit Licht und Schatten und ist als Decken-, Tisch- und Pendelleuchte erhältlich. Leuchten-Neuheit CREASE sorgt für warme Kontraste mit einem Schirm aus schwarzem Stoff in elegante Falten gelegt und einem goldgelbem Innenfutter.Praktische Büroleuchten (https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/produkte/leuchten/bueroleuchten/) für das richtige SpotlightGut, wenn Leuchten gelenkig sind. Das erlaubt eine gezielte Lichtführung. Bei OFFICE funkt-ioniert das nicht nur auf dem Schreibtisch oder dem Beistell-tischchen, sondern mit der hohen Version auch neben dem Sitz-möbel. Ein Gussfuß garantiert Stabilität und moderne LEDs eine punktgenaue Beleuchtung in drei Helligkeitsstufen. So wird die Lichtintensität je nach Bedarf individuell gesteuert.Lichtblicke: Unser Pendelleuchten (https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/produkte/leuchten/pendelleuchten/) machen überall eine gute Figur, aber besonders über dem TischLicht an, Licht aus! Perfekt, wenn Leuchten immer gut aussehen: Bei CAGE sind es schwarze Metallstreben, mal einfach oder mehrfach gehängt, bei MACRA ist es ein Geflecht aus naturfarbenen Schnüren, die Licht durchlassen und ein aufregendes Muster in den Raum zaubern. WOOD mit einem Ring aus Holzfurnier leuchtet den Esstisch aus. Und die Schirme von CAGE spielen besonders schön mit Licht und Schatten, sodass wir sie gerne doppelt und dreifach über den langen Esstisch oder neben das Sofa im Wohnzimmer hängen.Tischleuchten - eine schöne Ergänzung im Lichtquellen-OrchesterDie kleinen Schwestern der Stehleuchten nehmen mit Vorliebe auf Beistelltischchen, Sideboards, Kommoden und Nachtkonsolen Platz, um im Zusammenspiel mit anderen Leuchten im Raum zu strahlen. Wo sie zum Einsatz kommen, verbreiten sie zuverlässig stimmungsvolles Akzentlicht oder dienen als Leselicht. Dekorativ sind die kleinen Highlights allemal. Die mobile Akkuleuchte KIA macht überall eine gute Figur und überzeugt nicht nur durch ihre Flexibilität.Badleuchten schaffen Ambiente und Wohlfühlatmosphäre im eigenen Home-SpaWandleuchte TWICE umrahmt Spiegel BILBAO und Aufsatzwaschbecken SATI im minimalistischen Bad mit Stil. Die mobile Leuchte KIA bekommt auch im Bad ihren stimmigen Auftritt und die schlichte Deckenleuchte FLAT in eckig oder rund macht sich im puristischen dunklen wie im natürlichen Bad sehr gut. Die zwei gewölbten Glaskörper der Wandleuchte LENSE erinnern an eine Linse und schicken einen Lichtkegel gen Decke und Boden - ein angenehmes Licht im Raum. Alle Leuchten eint, dass sie für das Badezimmer geeignet sind.Das Bildmaterial in Form von Milieubildern und Freistellern steht zum Download zur Verfügung: HIER (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EuYxlch-8JRDu0nqtjLRtbkB5fIrvEKgS9BX8JGXAAe-Wg?e=9wob55)Weitere Informationen finden Sie unter: schoener-wohnen-kollektion.dePressekontakt:Andrea KramerSCHÖNER WOHNEN-KollektionPR/ KommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: andrea.kramer@rtl.deschoener-wohnen-kollektion.deOriginal-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5590199