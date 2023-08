Das beflügelt den DAX am Dienstag und lässt ihn seine Erholung fortsetzen. Außerdem im Fokus: die Aktien von Encavis und Adler. Mit der Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung Chinas und angesichts leicht sinkender Kapitalmarktzinsen hat sich am Dienstag die Erholung des deutschen Aktienmarktes vom Wochenbeginn fortgesetzt. Der Leitindex Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent auf 15 841 Punkte. Nächstes Ziel auf dem Weg nach oben ...

