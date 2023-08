Berlin (ots) -Energetische Herausforderungen in politisch ungewissen Zeiten - ein Balanceakt, der Hauseigentümer und Immobilienverwalter zunehmend vor komplexe Aufgaben stellt. In diesem diffusen Umfeld bietet Sebastian Dittmar als Schornsteinfegermeister in Berlin eine 80 Prozent geförderte Energieberatung vor Ort (ISFP) an, um energetische Schwachstellen zu identifizieren und die Brücke zwischen individuellen Anliegen und den Klimazielen der Bundesrepublik zu schlagen. Wie ihm das gelingt, erfahren Sie hier.In Zeiten politischer Unsicherheit, insbesondere im Hinblick auf das Erreichen der Klimaschutzziele, stehen Immobilienverwalter und Hauseigentümer vor einer komplexen Herausforderung. Voreilige Entscheidungen können hier bares Geld kosten. Leider wird die flächendeckende Betreuung der Schornsteinfegermeisterbetriebe und SHK-Fachbetriebe zum energetischen Zustand des Gebäudes und der Anlagentechnik zu wenig genutzt. Diese haben durch die jahrelange Betreuung der Liegenschaften die notwendigen Ortskenntnisse und können kurzfristig kostengünstige Einsparpotenziale aufzeigen und dabei helfen, die Liegenschaften langfristig nach den Wünschen der Eigentümer(in) zu entwickeln. "Sollte der regionale Anbieter Planungshilfe benötigen, dann empfiehlt es sich, ein entsprechendes Ingenieurbüro einzuschalten, um die notwendigen Planungsunterlagen erstellen zu lassen", erklärt Sebastian Dittmar. Als Schornsteinfegermeister hat sich der Experte zu einem der gefragtesten Ansprechpartner in den Bereichen Berliner Altbau, Brandschutz, Energieeinsparung und Umweltschutz etabliert. Seine Erfahrungen nutzt er heute, um seine Kunden bestmöglich zu beraten.Über den Ablauf der technischen BeratungIn Deutschland gibt es flächendeckend Schornsteinfegermeisterbetriebe, die eine langfristige Betreuung für Immobilienverwalter oder Hausbesitzer anbieten. Sie sind für ihre Aufgaben fachlich bestens qualifiziert und sollten deshalb der erste Ansprechpartner für eine Beratung sein. "Wird der Schornsteinfeger beauftragt, wird er zunächst die vorhandene Anlagentechnik vor Ort prüfen. Das geschieht entweder in Form eines einfachen Effizienzchecks oder als Heizungscheck gemäß DIN EN 15378", erklärt Sebastian Dittmar. "Auf Grundlage dieses Checks kann er Maßnahmen zur Verbesserung der Situation erarbeiten." Die Machbarkeit dieser Maßnahmen prüft im Anschluss ein SHK-Betrieb, kurz für Sanitär-, Heizungs- und Klimabetrieb. Der Heizungsbauer wird dann ein entsprechendes Angebot unterbreiten. Nun kann der Hauseigentümer seine Entscheidung treffen oder der Verwalter der Eigentümerversammlung die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Abstimmung vorlegen. Dann geht es auch schon an die Umsetzung.Bei dieser Art der Beratung dreht es sich allein um die Heiztechnik. Die Gebäudehülle aus Fassade, Fenster, Dach und Kellerdecke findet keine Berücksichtigung. "Sollte der Immobilienverwalter, die Eigentümergemeinschaft oder der Hausbesitzer eine ganzheitliche Betrachtung zur energetischen Sanierung wünschen, lohnt sich außerdem eine Energieberatung (ISFP)", so der Schornsteinfegermeister. "Dabei werden bei einer Ortsbesichtigung energetische Schwachstellen aufgedeckt und Verbesserungsvorschläge entwickelt." Als Ergebnis erhält der Auftraggeber einen kompletten Sanierungsfahrplan. Für diese Beratung können Fördermittel von 80 Prozent der Kosten in Anspruch genommen werden.Sebastian Dittmar bietet Unterstützung für die HeizungsbauerEntscheidend für eine effiziente Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen ist eine reibungslose Kommunikation zwischen Schornsteinfegermeister, SHK-Betrieb und Behörden. Gerade SHK-Betriebe fühlen sich häufig mit dem bürokratischen Aufwand überfordert. Sie möchten sich eigentlich lieber ganz auf ihre praktische Arbeit konzentrieren. Sebastian Dittmar bietet ihnen darum die Möglichkeit, die gesamte Dokumentation für die Heizungsanlage zu übernehmen. Für die Heizungsbauer ist dies von großem Vorteil - schließlich können sie sich so nicht nur sicher sein, dass alles korrekt abläuft, sondern können außerdem den ihnen unangenehmen Teil ihrer Arbeit abgeben. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten, die ein schnelleres Erreichen der gesetzten Ziele ermöglicht.Sie sind Immobilienverwalter oder Hauseigentümer und möchten Planungs- und Rechtssicherheit für Ihr Objekt bei einer energetischen Sanierung? Dann melden Sie sich jetzt bei Sebastian Dittmar (https://www.sebastian-dittmar.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Erstberatung!Pressekontakt:Sebastian DittmarEmail: schornsteinfeger.dittmar@gmail.comWebseite: https://www.sebastian-dittmar.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Sebastian Dittmar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169503/5590248