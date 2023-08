Wochenlang war es ruhig am Kryptomarkt bis vor gut einer Woche beim Bitcoin zum Flascrash kam. Welche Rolle der Verkauf der Bitcoin-Bestände von Elon Musk spielen und wie weit der Vorstoß von Blackrock den Bitcoin salonfähiger oder gänzlich führend auf dem Weltmarkt zu machen gekommen, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel, Tokentus. Hinweis auf Interessenkonflikte?: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tokentus.