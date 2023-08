Nürnberg (ots) -Der E-Commerce ist weiterhin im Hype - und das trotz steigender Komplexität bei Rücksendungen: So stehen Onlinehändler trotz allgemein lukrativer Gewinnchancen vor wachsenden Herausforderungen. Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH, hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt innovative Technologien wie KI, maschinelles Lernen und Robotik ein, um diese zu bewältigen. Das Ergebnis: Erhöhte betriebliche Effizienz und gesteigerte Kundenzufriedenheit. Wie ihm und seinen Kunden das gelingt, verrät er im folgenden Artikel.Der E-Commerce hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und ist zu einer tragenden Säule des modernen Handels avanciert. Allerdings ist dabei gerade der Retourenprozess zu einer zentralen Herausforderung für Onlinehändler geworden: Kunden verlangen unkomplizierte Rücksendemöglichkeiten, während Anbieter darauf bedacht sind, den Prozess möglichst kosteneffizient zu gestalten. Oftmals steht der Einsatz veralteter Systeme einer Optimierung im Wege, wodurch sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die betriebliche Effizienz leiden. "Wenn wir es nicht schaffen, den Retourenprozess für uns und unsere Kunden effizienter zu gestalten, riskieren wir nicht nur enttäuschte Käufer, sondern auch steigende Betriebskosten", warnt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH. "Ungeklärte Probleme im Retourenmanagement können somit das Wachstum eines jeden E-Commerce-Unternehmens hemmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährden.""Onlinehändler müssen verstehen, dass ein effizienter Retourenprozess nicht nur betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, sondern auch eine Frage der Kundenzufriedenheit darstellt. Durch den Einsatz moderner Technologien wie KI, maschinellem Lernen und Robotik lassen sich diese Herausforderungen nachhaltig bewältigen", fügt der E-Commerce-Experte hinzu. Als Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH hat Konstantinos Vasiadis umfangreiche Erfahrung in der Optimierung von Retourenprozessen gesammelt. Seine Expertise gründet auf der erfolgreichen Implementierung von KI- und Robotiklösungen, die den Retourenprozess für zahlreiche Onlinehändler revolutioniert haben. Durch diese Anwendungen konnten nicht nur die betrieblichen Abläufe effizienter gestaltet werden, sondern es wurde ebenso ein Anstieg der Kundenzufriedenheit verzeichnet. Wie aber gelingt das in der Praxis?Von der Rücksendung zum Wiederverkauf: Intelligente Lösungen für die Lagerverwaltung"Die Identifizierung und Überprüfung zurückgegebener Produkte stellt einen entscheidenden Punkt im Retourenprozess dar, der oft ineffizient und fehleranfällig ist", betont Konstantinos Vasiadis. Elvinci setzt hierbei auf KI und maschinelles Lernen, um den Prozess der Identifizierung und Überprüfung radikal zu verbessern: So werden zurückgesendete Waren mithilfe einer eigens entwickelten Klassifizierungs-App effizient klassifiziert. Ein ausgeklügeltes Fragenkatalogsystem erfasst zudem alle relevanten Informationen, während die Ware parallel dazu eine Identifikationsnummer erhält und in einem Punktesystem bewertet wird. Diese Art der Klassifizierung arbeitet mit einer Skala von 0 bis 100 und ermöglicht es jedem Unternehmen, rasch die Qualität und den Wiederverkaufswert der zurückgekommenen Produkte zu bestimmen.Die technologische Revolution endet jedoch nicht bei der Identifikation und Klassifizierung: Zusätzliche Optimierung wird durch die Integration einer Palettierungs-App erreicht, die eine Transportoptimierung nach Maß ermöglicht. Hierbei wird durch das Scannen der Identifikationsnummer die optimale Palettengröße und Position der Ware ermittelt. Infolgedessen wird nicht nur die Palette, sondern auch der Transport-LKW optimal beladen - dies spart nicht nur Ressourcen, sondern optimiert auch die Transportkosten für den Kunden. Um dabei die ideale Kombination zu gewährleisten, steht ferner ein breites Spektrum an Palettengrößen zur Auswahl. Durch diese Vorgehensweise wird die Lagerverwaltung deutlich effizienter und die Ware kann schneller wieder in den Verkauf eingebracht werden. "Mit diesen Technologieanwendungen haben wir nicht nur interne Prozesse effizienter gestaltet, sondern auch einen bedeutenden Mehrwert für unsere Kunden geschaffen. Wer nicht mit der Zeit geht, wird es schwer haben, sich im kompetitiven Umfeld des E-Commerce zu behaupten", resümiert Konstantinos Vasiadis.Analyse trifft Kundenservice: Maßgeschneiderte Lösungen im E-Commerce"Die richtige Datenanalyse ist nicht nur ein hilfreiches Werkzeug - im modernen E-Commerce ist sie vielmehr eine Notwendigkeit", erläutert Konstantinos Vasiadis. Bei Elvinci spielt künstliche Intelligenz in der datenbasierten Optimierung des Retourenprozesses daher eine entscheidende Rolle: Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Algorithmen werden komplexe Muster und Trends im Rücksendeverhalten und in den Kaufgewohnheiten der Kunden erkannt. Im Käuferportal erfolgt zudem eine maßgeschneiderte Analyse, die sich an vielfältigen Parametern wie Menge, Qualität und Warenart orientiert, aber auch länderspezifische Besonderheiten berücksichtigt. Das Ergebnis ist die automatische Generierung von Angeboten, die präzise auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Damit gelingt es, den Retourenprozess effizienter und kundenzentrierter zu gestalten.Diese individualisierte Umsetzung geht sogar so weit, dass die Warenangebote optimal auf die Kapazität der Transportmittel abgestimmt werden. Durch die akkurate Datenanalyse ist Elvinci in der Lage, zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen und damit sowohl die interne Effizienz zu steigern als auch den Kunden ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bieten. Ein effizienter, nahtloser Retourenprozess beschleunigt schließlich die Bearbeitung und Erstattung, stärkt das Vertrauen in entsprechende Onlinehändler als zuverlässige Partner und sorgt dafür, dass die Bedürfnisse der Kunden stets berücksichtigt werden. "In der heutigen Zeit ist die Kundenzufriedenheit eng mit der Effizienz des Retourenmanagements verknüpft. Durch unsere datengetriebene Optimierung setzen wir neue Standards in der Branche und schaffen eine Win-win-Situation für beide Seiten", fasst Konstantinos Vasiadis zusammen.Sie wollen Ihr Retourenmanagement ebenfalls optimieren und dadurch sowohl Ihre Effizienz als auch Ihre Kundenzufriedenheit maximieren? 