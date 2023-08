Gebäude im offenem Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1: Weitere fünf Jahre für die teleffekt in Düsseldorf durch Union Investment Die teleffekt GmbH in ist ein Unternehmen in der Call-Center-Branche. Inhabergeführt, wurde die Agentur für Direktmarketing 1985 gegründet und hat sich seitdem erfolgreich in der Branche etabliert hat. Die Kundenbetreuung erfolgt per Telefon, Chat und E-Mail. teleffekt übernimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...