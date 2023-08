Der DAX konnte am Vortag kräftig ansteigen und den Widerstand um 15.700 Punkte sowie den 10er-EMA um 15.750 Punkte nach oben durchbrechen und damit kurzfristig Stärke zeigen. Der DAX befindet sich aber übergeordnet weiterhin in einer Abwärtsbewegung, allerdings nach dem starken Vortag in einer Erholung in der Extension. Diese Erholung könnte noch den 50er-EMA im Tageschart im Bereich von 15.900 Punkten erreichen, wo sich auch ein massiver Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...