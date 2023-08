Berlin (ots) -Neben der Lehre ist auch die Beratung ein wichtiger Teil der Arbeit einer modernen Lehrkraft. Hier setzt die Lehrkräftebildung in Bamberg an: Um die Aufgaben im Schulalltag besser bewältigen zu können, werden während des Studiums Theorie- und Praxisseminare angeboten, die die Beratungskompetenzen künftiger Lehrkräfte intensiv fördern. In den Seminaren am Kompetenzzentrum Beratung im schulischen Kontext (ZeBERA) finden die Lehramtsstudierenden Lehr-Lern-Angebote, die sich intensiv mit Beratungsthemen und -techniken befassen. Der Stifterverband vergibt für diesen innovativen Ansatz die Hochschulperle des Monats August.Die Hochschulperle des Monats August zum Thema "Lehrkräftebildung neu denken" geht an die Theorie-Praxis-Seminare im Kompetenzzentrum Beratung im schulischen Kontext (ZeBERA) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Anders als in der klassischen Lehrkräftebildung sind neben Theorie- auch kompetenzorientierte Praxisseminare feste Bestandteile der Lehrkräftebildung.Nicht nur für Elternsprechstunden sind beratungsbezogene Gesprächskompetenzen von Lehrkräften gefragt, sondern auch im kollegialen Austausch untereinander oder auch für individuelle Lernberatungen mit Schülerinnen und Schülern. Immer wieder müssen Lehrkräfte gemeinsam mit Ratsuchenden verschiedener Alters- und Erfahrungsstufen neue Handlungsperspektiven für herausfordernde Problemlagen entwickeln.In Bamberg werden drei Theorie-Praxis-Seminare von den Studierenden besonders intensiv angenommen: Dazu gehören das Bamberger Peer-Beratungstraining, das angehende Lehrkräfte mit Beratungsschwerpunkt, beispielsweise künftige Beratungslehrkräfte oder Schulpsychologen, und Lehramtsstudierende ohne Beratungsschwerpunkt zusammenbringt. Im zweiten Lehr-Lernprojekt, Gesundheit und Wohlbefinden im Studium fördern, beraten Psychologiestudierende Lehramtsstudierende zu den Themen Stressprävention und Selbstmanagement. Stärke- und Potenzialorientierung steht auch beim dritten Seminar Lernberatung im Mittelpunkt. Hier werden Schülerinnen und Schüler in authentischen Beratungsgesprächen gezielt von Studierenden begleitet.Die Theorie-Praxis-Seminare vermitteln den Studierenden praktische Beratungskompetenzen und ermöglichen ihnen, in geschützten Räumen Beratungssituationen zu erleben und Lösungswege zu erarbeiten. Durch den Peer-Ansatz beraten Studierende einander auf Augenhöhe, während sie ihre eigenen Herausforderungen und Probleme einbringen. Das Ziel während der Ausbildung und im künftigen Schulalltag ist immer, eine Lehr-Lernkultur zu schaffen, in der Lehrkräfte Potenziale, Lösungen und Stärken fördern."Die Bamberger Theorie-Praxisseminare im ZeBERAgreifen mit der Förderung der Beratungskompetenz ein Thema auf, das im Lehramtsstudium bisher keinen großen Raum einnimmt", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats August nach Bamberg zu vergeben. "Es braucht viel mehr dieser innovativen Ausbildungsansätze, um Lehramtsstudierende exzellent und zeitgemäß auf ihren Arbeitsalltag vorzubereiten."Weitere Informationen zum Kompetenzzentrum Beratung im schulischen Kontext (ZeBERA)finden Sie unter: https://www.uni-bamberg.de/zlb/k-r/zebera/Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.Im Jahr 2023 sucht der Stifterverband nach Projekten, die zeigen, wie zukunftsfähige und attraktive Lehrkräftebildung aussehen kann. Einerseits besteht ein massiver Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, andererseits werden künftige Lehrkräfte in der aktuellen Ausbildung nur unzureichend auf die Herausforderungen der Transformation vorbereitet. An vielen Hochschulen gibt es aber bereits gute Ansätze, um diese Probleme anzugehen - diese Ideen und Konzepte möchte der Stifterverband auszeichnen und sichtbar machen. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperleDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation.