Frankfurt am Main (ots) -https://techquartier.com/green-transformation-incubatorMit dem Green Transformation Incubator (https://techquartier.com/green-transformation-incubator) bietet der Innovationshub TechQuartier Start-ups die Chance, ihre nachhaltigen Produkte und Leistungen weiterzuentwickeln und ihr Geschäftsmodell zu professionalisieren. Der Fokus liegt dabei auf den aktuellen Herausforderungen einer nachhaltigeren Finanz- und Immobilienwirtschaft. Das kostenfreie neunwöchige Programm setzt mit Workshops an den wichtigsten Gründungsfragen an und bringt die Gründenden mit renommierten Expert:innen, Mentor:innen und Branchenakteuren. Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen fördert das Programm. Außerdem konnte das TechQuartier vielfältige Partner, die sich dem Ziel einer nachhaltigeren Finanzwirtschaft verschrieben haben, gewinnen, die den Teilnehmenden Hilfestellung und konkretes Feedback geben.Partners: Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, ING, Deutsche Börse Gruppe, neosfer, Baker McKenzie, Deloitte, EY, KPMG, PwC, VISA, ALH Gruppe, Plexus Tech, DZ Bank, VR Payment, ryon, HIGHEST - Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, INNOVECTIS und die Deutsche Bundesbank.Christina Sell, Deutsche Börse Gruppe's Chief Sustainability Officer Trading & Clearing:"Wir als Deutschen Börse wollen ein lebendiges Kapitalmarktumfeld, das als treibende Kraft für die Transformation der Wirtschaft dient. Unser Beitrag zu dieser Mission besteht darin, innovativen Unternehmen Zugang zu verschiedenen Finanzierungsquellen zu verschaffen. Im Einklang mit unserer Vision und unserem Engagement unterstützen wir den TechQuartier Green Transformation Incubator. Als strategischer Partner freuen wir uns darauf, unsere Kapitalmarktexpertise und unser Netzwerk mit Start-ups in den transformativen Bereichen Sustainable Finance, ESG-Management und grüne Immobilienwirtschaft zu teilen."Das Programm erstreckt sich über neun Wochen, beginnend am 23. Oktober und endend am 13. Dezember. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 17. September.Weitere Informationen: offiziellen Website (https://techquartier.com/green-transformation-incubator).Über das TechQuartierMit unserer internationalen Community und unseren kuratierten Start-up-Programmen fördern wir Corporate-Start-up-Kollaborationen und beschleunigen technologische Innovationen. TechQuartier ist als Teil der bundesweiten de:hub-Initiative der deutsche FinTech Hub.