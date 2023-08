FCR Immobilien ("FCR") hat vorläufige H1 '23 Ergebnisse veröffentlicht. Die Umsatzerlöse stiegen um 87% auf etwa EUR 31 Mio., hauptsächlich getrieben durch höhere Mieteinnahmen und Veräußerungserlöse. Positiv zu vermerken ist, dass alle Immobilienverkäufe über den Gutachterwerten realisiert wurden, was auf eine konservative Bilanzierung hindeutet. Zudem stiegen die Mieterlöse um 18% yoy, was nach Erachten der Analysten von AlsterResearch auf Erfolge im aktiven Portfoliomanagement zurückzuführen ist. Insgesamt blieb der FFO im Jahresvergleich nahezu konstant, was AlsterResearchs Experten angesichts des stark gestiegenen Zinsniveaus positiv bewerten. Sie gehen davon aus, dass FCR auch bei den Verschuldungskennziffern deutliche Verbesserungen erzielt haben dürfte. Aufgrund ausbleibender Zukäufe, des positiven Cashflows aus Immobilienverkäufen sowie planmäßiger Tilgungen sollte der LTV auf ein Niveau von ca. 66% reduziert worden sein. Die Analysten sehen FCR damit auf einem guten Weg, auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld profitabel zu agieren. AlsterResearch bestätigt daher ihre KAUFEN-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 23,50. Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





