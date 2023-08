DJ Mützenich ruft Ampel vor Klausur zu geräuschloserem Regieren auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat vor der zweitägigen Kabinettsklausur an die Bundesregierung appelliert, ihren öffentlichen Streit zu beenden und konstruktiv miteinander zu arbeiten. Nach der Klausurtagung seiner Fraktion forderte er vom Bundeskabinett, dass "etwas geräuschloser regiert wird". So sollten insbesondere "verschiedene politische Initiativen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir müssen uns auf konkrete Probleme konkret auch orientieren, politische Entscheidungen treffen", sagte Mützenich in Wiesbaden.

Das Kabinett will sich am Mittag zu einer zweitägigen Klausurtagung auf Schloss Meseberg in Brandenburg treffen. Die vergangenen Monate waren geprägt von öffentlichen Streit etwa um das Heizungsgesetz, aber auch um die Kindergrundsicherung.

Am ersten Tag soll es bei dem Treffen um Impulse für Wirtschaft und Wachstum gehen, wozu das geplante Wachstumschancengesetz mit einer milliardenschweren Steuerentlastung für die Wirtschaft zählt. Andere Themen auf der Tagesordnung sind der Einsatz von Künstlicher Intelligenz als Zukunftstechnologie für die Verbesserung der Verwaltungsdigitalisierung sowie die Nutzbarkeit und der Schutz von Daten.

Die Minister dürften sich zudem über den von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der SPD-Bundestagsfraktion geforderten zeitlich befristeten und staatlich subventionierten Industriestrompreis austauschen. Damit soll die Abwanderung von energieintensiven Unternehmen verhindert werden, bis ausreichend günstiger grüner Strom zur Verfügung steht. Bundesfinanzminister Christian Lindner (Grüne), aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sehen die Pläne skeptisch. Am Mittwoch will sich das Kabinett dann über eine bessere Rechtsetzung und modernere Bürokratie in Europa beraten.

Mützenich rief das Kabinett zudem auf, den von der SPD-Fraktion geforderten Mietendeckel und ein schärferes Mietrecht umzusetzen. Hier gibt es Vorbehalte von der FDP.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 03:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.