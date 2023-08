Beim VW-Rivalen Toyota hat ein technisches Problem zu einem erheblichen Produktionsausfall im Heimatland geführt. Wie der Konzern am Dienstag bekanntgab, wurde der Betrieb von 25 Produktionslinien in 12 der 14 Montagewerke in Japan unterbrochen. Die Aktie des Wolfsburger Autobauers kann davon am Dienstagmorgen leicht profitieren.Grund für das Problem seine eine Störung im System zur Verwaltung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...