Der DAX kann am Dienstag im frühen Handel an seine deutlichen Gewinne vom Montag anknüpfen. Neue Maßnahmen in China zur Stabilisierung der Konjunktur und die entsprechend guten Vorgaben aus Übersee sorgen für neuen Schwung. Auf Unternehmensseite stehen Commerzbank, Siemens, Volkswagen, Vonovia und Zalando besonders im Fokus.

