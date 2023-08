Menschen auf der ganzen Welt gönnen sich seltener ein neues Smartphone - die Zahl der ausgelieferten Geräte ist seit Monaten rückläufig. Wenn die Kunden doch zugreifen, dann laut einer aktuellen Studie allerdings besonders häufig bei teuren Premium-Modellen. Ein Trend, der vor allem Apple in die Karten spielt.Gemessen an den Auslieferungszahlen war das iPhone 14 Pro Max von Apple nämlich das beliebteste Smartphone in der ersten Jahreshälfte. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Marktforscher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...