Analystin Kristina Ruggeri von Argus hat am Montag Under Armour mit einem Kursziel von 15 Dollar zum Kauf empfohlen. Dies entspricht ein Aufwärtspotenzial von 120 Prozent! Und auch charttechnisch hat die Aktie von einer wichtigen Unterstützung Rückenwind bekommen. Kristina Ruggeri stellte fest, dass das Sportbekleidungsunternehmen seit der Pandemie das Marketing verstärkt, ein Prämienprogramm eingeführt und die Kosten gesenkt hat. Sie sagte auch, dass Under Armour sich auf jüngere Athleten konzentriert ...

