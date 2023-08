Beginnt eine neue Ära? Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Freitag wird der US-Flugzeughersteller Boeing nach einer Pause von mehr als vier Jahren erneut "737 Max"-Jets an China liefern. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass das erste neue 737-Max-Modell in den kommenden Wochen in die Volksrepublik geliefert werden könnte. Dies berichtet Bloomberg unter Verweis auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...