Die Wienerberger AG hat im Dezember 2022 eine Vereinbarung über den Erwerb des Terreal Geschäfts in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie des Creaton Geschäfts in Deutschland mitgeteilt. Die Bundeswettbewerbsbehörde gibt nach vertiefter Prüfung nun grünes Licht, allerdings unter Auflagen. Laut einem Sachverständigen-Gutachten könne die Fusion nicht als unbedenklich für den Wettbewerb eingestuft werden, so die Wettbewerbsbehörde. Das Kartellgericht stellte fest, dass es sich beim Markt für kleinformatige Bedachungsmaterialien für das Steildach in Österreich um einen sehr konzentrierten Markt handelt, in dem nur vier starke Unternehmen nach dem Zusammenschluss im Markt aktiv wären. "Wenn die Angebotsvielfalt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...