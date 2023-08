DJ Studie: Familien zahlen bis zu 40 Prozent ihres Einkommens für Warmmiete

BERLIN (Dow Jones)--Die Warmmiete verschlingt einer Untersuchung des Immobilienportals Immowelt zufolge bis zu 40 Prozent des mittleren Nettoeinkommens von Familien. Die Analyse vergleicht die aktuellen Angebotsmieten für eine 100-Quadratmeter-Wohnung in 107 ausgesuchten deutschen Städten mit dem Medianeinkommen einer dreiköpfigen Familie mit je einem Voll- und einem Teilverdiener. In 70 von 107 untersuchten Städten müssen Mieter für eine familiengerechte Wohnung mindestens 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Warmmiete aufbringen. Gemeinhin wird oft empfohlen, maximal 30 Prozent des Nettoeinkommens für die Wohnkosten zu verwenden.

"Die weiter steigenden Mietpreise bedingt durch die hohe Nachfrage nach Wohnraum sowie die erhöhten Energiekosten setzen Familien finanziell stark unter Druck", erklärt Felix Kusch, Geschäftsführer von Immowelt. "Selbst Familien mit mittlerem Gehalt, in denen beide Elternteile berufstätig sind, müssen einen großen Anteil ihres Einkommens für die Miete aufbringen. Für einkommensschwache Familien ist die Situation noch deutlich schwieriger."

In München müssen Familie 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Warmmiete aufwenden, Berlin (37 Prozent) und Köln (36 Prozent) folgen dahinter. In Ostdeutschland ist trotz niedriger Mieten die Belastung aufgrund geringerer Gehälter teils hoch. Nur in sieben von 107 Städten liegt der Anteil laut Immowelt bei maximal 25 Prozent. Die geringste Belastung ist demnach in Wolfsburg (20 Prozent) zu verzeichnen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 04:31 ET (08:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.