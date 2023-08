FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AQUILA EUROP. REN. INCOME FUND PRICE TARGET TO 88 (108) P - 'EW' - BARCLAYS CUTS ATRATO ONSITE ENERGY PRICE TARGET TO 77 (96) PENCE - 'UW' - BARCLAYS CUTS FORESIGHT SOLAR FUND PRICE TARGET TO 99 (121) PENCE - 'EW' - BARCLAYS CUTS JLEN ENVIRONMENTAL ASSETS PRICE TARGET TO 110 (126) P - 'EW' - BARCLAYS CUTS NEXTENERGY SOLAR FUND PRICE TARGET TO 100 (123) PENCE - 'OW' - BARCLAYS CUTS OCTOPUS RENEWABLES INFRA. TRUST PRICE TARGET TO 98 (115) P - 'OW' - BARCLAYS CUTS SDCL ENERGY EFFICIENCY TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 80 (109) P - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 180 (195) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VH GLOBAL SUSTAINABLE ENERGY OPP, TO EW (OW) - PRICE TARGET 88 (111) P - BARCLAYS RAISES BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND TO OW (EW) - PRICE TARGET 132 (147) PENCE - BARCLAYS RAISES BRITVIC TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1100 (1000) PENCE - BARCLAYS RAISES GREENCOAT RENEWABLES TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 113 (120) PENCE - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 250 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 145 (165) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 270 (310) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 1960 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 360 (440) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 13 (16) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 560 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 710 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 76 (80) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 235 (205) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS HSBC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 615 (710) PENCE



