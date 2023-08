Der CEO von Autel Europe, Ting Cai, wird auf der ICNC23 eine Rede halten.

Autel Energy, ein führender Anbieter von innovativen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, freut sich, seine Teilnahme an der mit Spannung erwarteten Intercharge Network Conference 2023 (ICNC23) anzukündigen, die vom 29. bis 31. August 2023 in Berlin stattfinden wird. Ting Cai, CEO von Autel Europe, wird das Publikum mit einer aufschlussreichen Rede über die Zukunft des Aufladens von Elektrofahrzeugen fesseln. Autels wichtigste Innovation, der MaxiCharger DC Compact, wird bei einer Live-Demonstration in der Plug&Charge Showcase Zone im Mittelpunkt stehen, um seinen nahtlosen Ladevorgang zu demonstrieren.

Die ICNC23 ist bekannt dafür, dass sie die besten Fachleute, Experten und Interessenvertreter der Branche im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zusammenbringt. Die Rede von Ting Cai und die Ladefunktionen der Autel-Produkte bieten den Teilnehmern eine exklusive Gelegenheit, die Spitzentechnologie, die Autel Energy auf den Markt gebracht hat, aus erster Hand zu erleben.

Die Autel MaxiCharger Serie bietet eine revolutionäre Ladelösung, die das Ladeerlebnis für Besitzer von Elektrofahrzeugen verändert hat. Mit seinen Hochgeschwindigkeits-Ladefunktionen, seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seiner Kompatibilität mit verschiedenen Elektrofahrzeugmodellen hat sich Autel seinen Ruf als unverzichtbares Werkzeug für Besitzer von Elektrofahrzeugen erworben. Autel Energy wurde offiziell von Hubject geprüft und validiert und ist somit Teil des Plug&Charge Ökosystems. Auf der ICNC23 wird Autel seinen MaxiCharger DC Compact vorstellen, um den Ladevorgang in der Plug&Charge Showcase Zone zu demonstrieren, in der seine außergewöhnlichen Funktionen eindrucksvoll zur Geltung kommen und seine Rolle bei der Bereitstellung eines nahtlosen und effizienten Ladevorgangs für Elektrofahrzeuge hervorgehoben wird.

Im Anschluss an die ICNC23 freut sich Autel Energy darauf, sein Engagement für die Elektrofahrzeug-Community auf der IAA MOBILITY 2023 (Internationale Automobilausstellung Deutschland) fortzusetzen, die vom 5. bis 10. September 2023 in München stattfindet. In diesem Zeitraum wird Autel eine Roadshow durchführen, bei der ihre Veranstaltungsfahrzeuge von der ICNC in Berlin bis zur IAA MOBILITY in München fahren und die Besucher schließlich am Stand C2 A31 begrüßen.

"Wir freuen uns, Teil der ICNC23 und der IAA MOBILITY 2023 zu sein, wo wir die Fähigkeiten der Autel Ladegeräte und ihre nahtlose Integration mit verschiedenen EV-Modellen präsentieren können", sagte Herr Ting Cai, CEO von Autel Europe. "Während der Markt für Elektrofahrzeuge weiter wächst, bleibt Autel Energy dem Ziel verpflichtet, innovative Ladelösungen zu liefern, die das Fahrerlebnis für Besitzer von Elektrofahrzeugen weltweit verbessern."

Besucher der ICNC23 und der IAA MOBILITY werden exklusiv die Gelegenheit haben, den Ladevorgang des Vorführ-EVs mit der umfassenden Palette an EV-Ladeprodukten von Autel Energy zu erkunden. Das Expertenteam von Autel Energy wird auf der Veranstaltung zur Verfügung stehen, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, Erkenntnisse auszutauschen und das transformative Potenzial seiner innovativen Ladelösungen zu diskutieren.

