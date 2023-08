Die Aktie von Walt Disney hat am gestrigen Montag zu den Gewinnern des Tages gehört. Ein Fünkchen Hoffnung für Disney-Aktionäre, denn noch vergangene Woche stürzte der Kurs auf ein neues Mehrjahrestief bei 82,46 Euro. Lohnt sich jetzt der Einstieg? So bewerten die Analysten die Lage.Trotz des Kursrutsches hat UBS-Experte John Hodulik seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 122 Dollar für Disney bestätigt. "Wir glauben, Disney ist aufgrund seiner IP-Sammlung und seiner globalen Reichweite das am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...