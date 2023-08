DJ BDEW: Deutschland hat Überangebot an Lademöglichkeiten für E-Autos

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat ein Überangebot an öffentlichen Lademöglichkeiten und eine niedrige Auslastung, wie aus dem Elektromobilitätsmonitor des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zum ersten Halbjahr 2023 hervorgeht. Der Verband appellierte an die Bundesregierung, nun eine Strategie vorzulegen, um ihr Ziel von 15 Millionen E-Pkw zu erreichen. Die Belegung der öffentlichen Ladepunkte lag laut BDEW im Durchschnitt lediglich bei 11,6 Prozent. Selbst tagsüber - zwischen 9.00 und 20.00 Uhr - lag die durchschnittliche Belegung nie über 20 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2023 ist laut BDEW bei den Neuzulassungen voll batterieelektrischer Fahrzeuge ein neuer Höchstwert gegenüber den Vorjahren erreicht worden. Insgesamt wurden über 220.000 E-Pkw neu zugelassen. Das ist eine Steigerung von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (167.000 E-Pkw). Hier zeige sich, dass das elektrische Fahren von den Kunden weiter gut angenommen werde.

Gleichzeitig ist das öffentliche Ladeangebot auch weiter ausgebaut worden: Mit Stand 1. Juli stehen Deutschland 100.838 öffentliche Ladepunkte mit insgesamt 4,5 Gigawatt (GW) installierter Ladeleistung zur Verfügung. Damit sei aktuell in Deutschland schon doppelt so viel Ladeleistung installiert wie nach europäischen Vorgaben gefordert.

"Wir haben ein Überangebot an Lademöglichkeiten", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. "In der Regel sind rund 80 Prozent der Ladepunkte trotz der erfreulich vielen Neuzulassungen frei verfügbar. Hier ist also noch viel Luft nach oben. Die niedrige Belegung ist auch Beweis dafür, dass das ursprüngliche Ziel von 1 Million Ladepunkte technisch veraltet ist, da es den technologischen Sprung bei der Ladeleistung nicht einrechnet."

Seit 2019 habe sich die Ladeleistung bei Fahrzeugen und Ladesäulen verdreifacht und es könnten deutlich mehr Fahrzeuge je Ladesäule versorgt werden. Andreae forderte nun von der Politik eine 15 Millionen-E-Auto-Strategie zum Wachstum der Elektromobilität, die gezielt auf die Fahrzeugseite ausgerichtet sein sollte. Laut einer BDEW-Umfrage beklagen Nutzer vor allem die hohen Fahrzeugpreise und die langen Lieferzeiten von E-Fahrzeugen. "Neben dem starken Angebot an Lademöglichkeiten müssen daher E-Autos finanziell attraktiver werden und in einem Massenmarkt zur Verfügung stehen", sagte Andreae.

August 29, 2023

