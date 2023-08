Wien (ots) -Die gebürtige Wienerin hat langjährige Pharma-Erfahrung und baut den Bereich Patient Advocacy beim europäischen Pionier im Bereich seltene Erkrankungen und Intensivmedizin auf.Mit Juni 2023 hat Marion Rottenberg die Rolle des International Patient Advocacy Lead bei der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) übernommen. Sie verantwortet in dieser Position den strategischen Ausbau des Bereichs und wird somit eng mit Patient*innenorganisationen zusammenarbeiten. Die gebürtige Wienerin studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nachdem sie die Pharmareferentenprüfung absolviert hatte, war sie jahrelang in der Pharmabranche beschäftigt, zuletzt als Führungskraft im Marketing & Sales Team eines internationalen Pharmaunternehmens.Patientenanliegen als Motivation zum WechselIn ihrer neuen Rolle möchte sie ihren Fokus darauflegen, die Sichtbarkeit seltener Erkrankungen zu erhöhen und Patient*innenorganisationen bereits bei der Erstellung des Studiendesigns einzubeziehen. Ausschlaggebend für einen Wechsel zu AOP Health war der Treiber, etwas für Betroffene zu bewirken, erklärt Rottenberg: "Ich freue mich sehr und erwarte einen positiven Effekt, wenn Patient*innenanliegen noch mehr in den Mittelpunkt gestellt werden - egal ob beim Studiendesign, in der Diagnosephase oder in der Behandlung. Denn es gibt im Bereich seltene Erkrankungen noch viel zu tun." Petra Lanz, Chief Commercial Officer bei AOP Health, freut sich über den Neuzugang im Team: "Marion Rottenberg vereint in idealer Weise kommunikatives und fachwissenschaftliches Know-How und ist damit eine ideale Besetzung, um diese neue Position im Unternehmen zu verankern."Über AOP Health Die AOP Health Gruppe umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP Health Gruppe ist der europäische Pionier bei integrierten Therapien für Patient*innen mit seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. In den letzten 25 Jahren hat sich die AOP Health Gruppe zu einem etablierten Anbieter von integrierten Therapielösungen entwickelt, der von seinem Hauptsitz in Wien, seinen Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in ganz Europa und dem Nahen Osten sowie über Partner*innen weltweit tätig ist. Mit dem Claim "Needs. Science. Trust." wird die Grundlage des Erfolgs auf den Punkt gebracht: Vertrauen durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder*innen - insbesondere der Patient*innen und ihrer Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen.Pressekontakt:DI Isolde Fally, MAS+43 676 500 4048isolde.fally@aop-health.comOriginal-Content von: AOP Orphan Pharmaceuticals AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54768/5590455