Am Montag nach Börsenschluss in Hongkong hat BYD detaillierte Finanzzahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. Große Überraschungen hatten Anleger hier nicht zu erwarten, da der Autobauer bereits im Juli vorläufige Zahlen lieferte. Die Aktie legt am Dienstag dennoch deutlich zu und erobert eine wichtige Marke zurück.Der Nettogewinn für die Monate Januar bis Juni lag bei rund 11,0 Milliarden Yuan (1,4 Milliarden Euro). Damit hat BYD den Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. ...

