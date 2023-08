NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 87 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die derzeitige Ungewissheit über die Auftragslage des Herstellers von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen in Verbindung mit einer nachlassenden Geschäftsdynamik mach ihn vorsichtiger mit Blick auf das für 2025 eingepreiste Wachstum, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ck



ISIN: DE000A0DJ6J9

