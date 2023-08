Nach den derzeitigen Plänen soll der das Energiewirtschaftsgesetz so geändert werden, dass Vermarkter von Strom aus Photovoltaik-Anlagen und Windparks unter Generalverdacht gestellt werden, wenn ihr Bilanzkreis nicht ausgeglichen ist. Diese Änderung steht nach Ansicht von 17 Direktvermarktern den europarechtlichen Vorgaben diametral gegenüber. Diese sollten jedoch in deutsches Recht umgesetzt werden, so ihre Forderung.Ein Zusammenschluss aus 17 Direktvermarktern hat sich in einem Positionspapier gegen die geplanten Änderungen im § 20 Abs. 1a Satz 9 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG-E) gewandt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...