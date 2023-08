ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 710 auf 615 Pence gesenkt. Nach Ansicht von Analyst Jason Napier ist die durchschnittliche Analystenerwartung für den Zinsüberschuss im Jahr 2025 mindestens zehn Prozent zu hoch. Die Aussichten für die derzeit sehr populäre Aktie der britischen Großbank trübten sich ein, da das Papier stark gelaufen sei und Aktionäre bereits 13 Prozent des Börsenwertes in Dividenden eingestrichen hätten, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / 16:27 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

GB0005405286