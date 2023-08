DJ Roche erhält britische Zulassung für intravenöse Krebstherapie

Von Giulia Petroni

ZÜRICH (Dow Jones)--Roche hat von der britischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für seine intravenöse Krebstherapie Tecentriq erhalten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, wird die Therapie für alle Indikationen zur Verfügung stehen, für die das Präparat bereits zugelassen ist, darunter bestimmte Arten von Lungen-, Blasen-, Brust- und Leberkrebs. Tecentriq SC ist die vierte subkutane Krebstherapie von Roche.

Die Zulassung durch die britische Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency ist die erste für Tecentriq SC weltweit. Die Bewertungen durch die US-amerikanische Food and Drug Administration und andere Gesundheitsbehörden seien derzeit im Gange, so Roche.

August 29, 2023

