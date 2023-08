Datum der Anmeldung:

24.08.2023



Aktenzeichen:

B9-64/23



Unternehmen:

Marubeni Corporation, Tokyo/JPN, Erwerb von 25% der Anteile an der Klaveness Dry Bulk AS, Oslo/NOR



Produktmärkte:

Güterbeförderung in der Seeschifffahrt mit Massengutfrachtern, Güterbeförderung in der Seeschifffahrt mit Massengutfrachtern, Seeschifffahrt



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

