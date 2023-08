Deutsche Rohstoff plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio., einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 7,5 %. Der Erlös soll zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2019/2024 und für die Entwicklung des Öl- und Gasgeschäfts verwendet werden. Die Anleihe wird in Deutschland, Luxemburg und Österreich öffentlich angeboten und in mehreren weiteren europäischen Ländern bei institutionellen Anlegern privat platziert. Der Kupon spiegelt die starke Finanzkraft und die hohen Reserven des Unternehmens wider, und eine Refinanzierung zu diesen Konditionen erscheint günstig. Der Aktienkurs der Deutschen Rohstoff hat ein erhebliches Aufholpotenzial, sowohl in Bezug auf AlsterResearchs DCF-Fair Value als auch im Vergleich zur Peer Group (fast 50 % Abschlag auf EV/EBITDA). AlsterResearchs Analysten empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 47,10. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





