NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Gestützt von einem günstigen Kostenumfeld und einer robusten Preissetzungsmacht in den lateinamerikanischen Kernmärkten dürfte der Brauereikonzern im kommenden Jahr bei Umsatz und Ergebnis prozentual zweistellig zulegen, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die ABI-Aktie bleibt sein "Top Pick" im Sektor und auf der "Analyst Focus List"./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 21:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2023 / 00:15 / BST



ISIN: BE0974293251

