Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4697/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/27 geht es um das Aus (sag ich mal) für die ATXFive-Chance der voestalpine Mitte der Quali-Phase, um wilde Veränderungen im Vorstand, trotzdem um eine positive Bottom Line von der Baader Bank. Weitere News gibt es von Porr, Pierer Mobility, Valneva, Wienerberger, Andritz. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm - Stockpicking Österreich: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1? ...

