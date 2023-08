NEW DELHI (dpa-AFX) - The Indian rupee experienced depreciation against the U.S. dollar in evening deals on Tuesday.



The Indian rupee dropped to a 6-day low of 82.72 against the greenback from Monday's close of 82.58. The rupee may locate support around the 83.00 level.



