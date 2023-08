München (ots) -Schöne Bilder mit strahlenden Gesichtern - Legende Dirk Nowitzki klatscht die deutschen Spieler einzeln ab, weil die DBB-Auswahl auch gegen Finnland mit einem 101:72 auch im 3. Spiel durchmarschiert. Den sieglos ausgeschiedenen Finnen keinen Millimeter trotz der vorzeitigen Qualifikation geschenkt. "Der Trainer sagt, dass wir in jedem Spiel besser werden wollen. Wir wollen nicht stagnieren oder irgendwie rumeiern", sagt Daniel Theis. Fazit des Trainers Gordon Herbert: "Ich habe eine tolle Truppe, die ich trainieren darf. Wir genießen das hier. Die Herausforderungen und das Zusammensein genießen wir." Der Ausblick von MagentaSport-Experte Per Günther auf die Zwischenrunde: "Deutschland ist eine ganze Ecke besser als Georgien und auch als die slowenische Mannschaft." Dirk Nowitzki ist mittlerweile ein echter Fan der deutschen Auswahl, hier klatscht er Dennis Schröder nach dem Spiel ab: clipro.tv/player?publishJobID=aVFUNDhMb001L0FjdkRDaEMwRGdvWmJWenJZelF5MEd4SGFmVmhZN0h0dz0=Nachfolgend Stimmen, Beträge und Clips vom WM-Tag 5, mit Schwerpunkt Deutschland gegen Finnland - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Deutschland schafft mühelos den Einzug in die Zwischenrunde, die am Freitag, 1. September. mit dem nächsten deutschen Auftritt startet. Der Gegner wird noch ermittelt. Morgen findet der letzte Gruppenspieltag statt. Am 31. August gibt's die Platzierungsspiele 17 bis 32, ab 1. bis 3. September läuft die 2. Gruppenphase. Die "Final-Phase" beginnt ab 5. September. MagentaSport zeigt alle WM-Spiele live, die deutschen Spiele kostenlos.Deutschland - Finnland 101:72 - Gordon Herbert kann feiern, behauptet Pascal RollerEin Viertel Anlaufschwierigkeiten, dann legte die deutsche Mannschaft richtig los. "Alle haben bis zum Schluss weitergespielt, die Körbe geholt, nicht aufgesteckt", sagt MagentaSport-Experte Patrick Femerling. Kollege Pascal Roller ergänzt: "Die deutsche Mannschaft hat das Optimum bislang rausgeholt, alle Hürden genommen."Gordon Herbert, Trainer Deutschland: "Im 1. Viertel hat Finnland gut gearbeitet. Da waren wir in der Defensive etwas faul. Der Schlüssel war dann die Bank, die am Ende des 1. Viertels ins Spiel gekommen ist. Sie haben den Maßstab für das Spiel gesetzt. Unsere Starting-Five haben den Job dann erledigt." Über die Wagner-Verletzung und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben: "Die Verletzungen haben uns auch Wege geöffnet. Isaac Bonga und Niels Giffey haben sich in beiden Spielen gezeigt. Sie haben eine große Qualität. Es hat mich gefreut, dass Isaac auch in der Offensive ein gutes Spiel gemacht hat, denn er ist auch in der Defensive eine Stütze."Über die Anstrengung der ersten Tage: "Ich habe eine tolle Truppe, die ich trainieren darf. Wir genießen das hier. Die Herausforderungen und das Zusammensein genießen wir."MagentaSport-Experte Pascal Roller über eine Geschichte mit Herbert als der noch Klubtrainer der Skyliners war und die Frage, ob Herbert eigentlich feiern: "Wir hatten ein Vorbereitungsturnier mit Frankfurt in Finnland. Wir haben für den Zeitpunkt schon erstaunlich gut gespielt und harmoniert. Dann sagte Herbert, dass wir rausgehen und Spaß haben sollen. Wir sollten aber aufpassen, denn wir präsentieren immer noch einen Klub und die Finnen können gut trinken. Wir sollten vorsichtig sein. Wir haben ihn dann mit dem Trainerteam getroffen und der Einzige, der sich ein Wortgefecht an der Bar geleifert hat, war er. Also, er kann feiern!"Der Link zum Herbert-Interview und Aussage von Pascal Roller: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cG10WGgreW4yTCtPNlJNV2IzMVpLRHZXNTBOTWlGMXM2R05tdEhVcHhyND0=Daniel Theis, 8 Punkte und kein Tief nach dem Spektakel gegen Australien: "Daniel Theis, Deutschland: "Das 1. Viertel war etwas zäh. Finnland hatte viel Energie. Alle, die von der Bank kamen, haben aber direkt Energie gebracht. Das hat uns zurück ins Spiel gebracht... Der Trainer sagt, dass wir in jedem Spiel besser werden wollen. Wir wollen nicht stagnieren oder irgendwie rumeiern. Im Großen und Ganzen war das Spiel ein Schritt nach vorne für uns... Das war unser Wunschgedanke, dass wir mit 3:0 durch die Gruppe durchgehen."Über die Leistung von Isaac Bonga: "Das macht uns stark, dass immer jemand anderes gut spielen kann. Isaac war bereit, er hat die Dreier getroffen. Das war geil!"Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c3VHczNFNjlDSDhBNEgxSnNrc3NOSEs4Skl6WTg4THBEWG1rZUl3MWJXQT0=Andi Obst, 11 Punkte: "Andreas Obst, Deutschland: "Wir sind stolz darauf, mit welchen Einstellung wir in dieses Spiel gegangen sind. Wir hatten einen kurzen, schlechten Start, aber die Bank hat uns dann gepushed. Das hat Energie gebracht, wie es auch sein soll. Jedes Spiel und ejder Punkt zählt. So sind wir das auch angegangen."Über Justus Hollatz: "Jeder einzelne hat sehr viele Qualitäten. "Juice" ist für sein Alter schon ziemlich coll auf dem Feld. Er spielt in der EuroLegue, ist super abgezockt. Auch Giffey und Bonga. Jeder gibt der Mannschaft das, was sie braucht."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UExETS9uVXRSbUtZNU1iYVlpdi9SZ2hjNFVWajFGMGxEWi9kWFN4aW5mRT0=Deutschland "besser als Georgien und Slowenien"MagentaSport-Experte Per Günther: "Die Defensive ist das, was dieses Team ausmacht. Das ist der Grundpfeiler für die Möglichkeit, eine Medaille zu holen. Du findest keine defensive Schwachstelle. Das ist eine unglaubliche Basis. Die Mannschaft ist vorbereitet und für mich unter den besten 3 bis 4 Teams des Turniers. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Zwischenrunde. Deutschland ist eine ganze Ecke besser als Georgien und als die slowenische Mannschaft."Die Aussage im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VkxpM2NtNXRtT1E0L0Z2YXpoZUYzTUNoYjhFRVVsYzA5a25nSm5zbTRtZz0=Die Bank jubelt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aU16YmFFWVVoVFIycmxQVlVBSmFXakNERWJDVmZGdkhHUEM2QVZQZ1ZYUT0=ich bin richtig stolz, dass wir nachgelegt Jeder Punkt, jeder Assist zählt.Wagner-Rettung und Giffey-Dreier im Zusammenspiel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dGFmdzh3MXlOK0lreDRScFNJVElHei8yeTdENFJIS1VrSzdLVTJ4MUhCTT0=Dennis Schröder war auch gegen Finnland nicht zu stoppen! Ein Beispiel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dy92dVR3VU5LWkN2L1l3c3phQ01rTXlBTURTc0M3UWlKa09JWERLQXcycz0=MagentaSport-Experte Pascal Roller: "Die deutsche Mannschaft ist bockstark. Sie lassen sich auch von außen von nichts beeinflussen. Das will ich auch eine Lanze für das Trainerteam und Gordon Herbert brechen. Das ist genau seine Stärke. Er holt die Spieler genau da ab, wo die Spieler abzuholen sind. Rollenverteilung, Zufriedenheit im Team. Dann kommt auch die spielerische Qualität, die wir haben."Nowitzki klatscht Lo ab: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q0l0Zk5pcHliN0M3YjNPbGpLZVNrdlJmaVBZZHA1aXVLeHZPU05jN2Q1WT0=Zum Frühstück - PODCAST täglich mit Per Günther und Benni ZanderDen täglichen WM-Podcast von MagentaSport mit Experte Per Günther und Reporter Benni Zander. Die beiden berichten täglich in ihrem "WM-Tagebuch" aus Japan. Es wird auch buntere und unterhaltsame WM-Stories aufzeichnen. Auf allen Plattformen, wo's Podcast gibt.Die Basketball WM komplett live bei MagentaSport und MagentaTVMittwoch, 30.08.2023Ab 09.45 Uhr: Südsudan - Serbien, Georgien - VenezuelaAb 10.25 Uhr: USA - JordanienAb 11.30 Uhr: Elfenbeinküste - BrasilienAb 13.00 Uhr: Slowenien - Kap VerdeAb 13.45 Uhr: China - Puerto RicoAb 14.25 Uhr: Griechenland - NeuseelandAb 15.15 Uhr: Iran - Spanien