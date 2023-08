DJ S&P gibt Sartorius Investment-Grade-Rating BBB mit stabilem Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P hat Sartorius erstmals mit einem Kreditrating versehen und den Labor- und Pharmaausrüster im soliden Investment-Grade-Bereich eingestuft. Der DAX-Konzern erhielt ein langfristiges Emittentenrating von BBB mit stabilem Ausblick, wie Sartorius und S&P Global Rating separat mitteilten. Ebenfalls mit BBB bewertet die Ratingagentur die geplante Emission von unbesicherten Anleihen, mit der Sartorius den Brückenkredit für die Übernahme von Polyplus für etwa 2,4 Milliarden Euro refinanzieren möchte.

Sartorius profitiere von einer etablierten Position in einem schnell wachsenden Markt, teilte S&P mit. Mit führenden Marktanteilen in seinen wichtigsten Produktkategorien sei der Göttinger Konzern gut positioniert, um das erwartete Branchenwachstum zu nutzen. Trotz einer vorübergehenden Abschwächung durch den Abbau von Lagerbeständen bei biopharmazeutischen Unternehmen und den Wegfall von pandemiebedingten Umsätzen dürfte der Bioprocessing-Markt mittelfristig um 10 Prozent pro Jahr wachsen. In diesem Bereich hat sich Sartorius mit der französischen Polyplus verstärkt.

Der stabile Ausblick spiegelt die Erwartung, dass Sartorius Polyplus erfolgreich integrieren, von der Erholung des Auftragseingangs profitieren und seine die Profitabilität verbessern kann. "Das Rating unterstreicht die Investitionsqualität unseres Unternehmens und bildet eine sehr solide Basis für den zukünftigen Zugang des Konzerns zu breiteren Kapitalmärkten", kommentierte Sartorius-Finanzvorstand Rainer Lehmann die Bonitätseinstufung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 06:38 ET (10:38 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.