Mainz (ots) -Spannung im Spätsommer: Vom 2. bis zum 21. September 2023 zeigt ZDFinfo 16 True-Crime-Erstausstrahlungen. Insgesamt stehen sechs Reihen auf dem Programm. Highlight ist am Freitag, 15. September 2023, 20.15 Uhr und 21.00 Uhr, das ZDFinfo-Format "Schuld & Sühne mit Paulina Krasa", das aus dem "funk"-Format "Schuld & Sühne" entstanden ist. Alle Filme der ZDFinfo True Crime-Wochen werden nach und nach in der ZDFmediathek zu finden sein, "Schuld &Sühne" ab Freitag, 1. September 2023, 5.00 Uhr.In ZDFinfo starten die True-Crime-Wochen am Samstag, 2. September 2023, ab 20.15 Uhr mit zwei Folgen "The Real Peaky Blinders" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/the-real-peaky-blinders-100.html). Die Peaky Blinders trieben in den 1870er-Jahren ihr Unwesen in Birmingham. Die Jugendgangs waren das Schreckgespenst des Viktorianischen Zeitalters. Der Doku-Zweiteiler enthüllt historische Hintergründe und erzählt von ihrem Aufstieg und Niedergang.Am Donnerstag, 7. September 2023, 11.30 Uhr, gibt es eine neue Folge der Dokureihe "Ermittler!" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/ermittler-der-feind-in-deinem-bett-100.html), die Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle begleitet. "Der Feind in Deinem Bett" handelt vom spurlosen Verschwinden einer Frau aus Franken.Es folgen am Donnerstag, 14. September 2023, ab 7.45 Uhr, fünf Filme der Dokureihe "Täterjagd in Spanien". Sie schildert mit Hilfe beteiligter Polizisten, Ermittler und Zeugen spektakuläre Mordfälle, die Katalonien erschüttert haben. In der ZDFmediathek sind die Folgen ab Sonntag, 3. September 2023, 5.00 Uhr, verfügbar.Highlight: "Schuld & Sühne mit Paulina Krasa"In "Schuld & Sühne mit Paulina Krasa", Freitag, 15. September 2023, rekonstruiert die Journalistin und erfolgreiche True-Crime-Podcasterin Kriminalfälle, die etwas über unsere Gesellschaft verraten. In "Der vergessene Rentner" (20.15 Uhr) geht es um Heinz N., der zehn Jahre zerstückelt in seiner Tiefkühltruhe lag, ohne dass er ernsthaft vermisst worden wäre. Von einem Femizid an einem einsamen Strand im Urlaub in Portugal erzählt die Folge "Falle im Paradies" (21.00 Uhr).Am Samstag, 16. September 2023, 20.15 Uhr, folgt aus der Dokureihe "Aufgeklärt - Spektakuläre Fälle" die neue Folge "Vermisst! Der Fall Mareike". Die Psychologin Katinka Keckeis und der Profiler Axel Petermann rekonstruieren den Fall einer jungen Frau, die am 2. Oktober 2003 verschwand. Der Film ist ab Sonntag, 10. September 2023, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.Zum Abschluss der True-Crime-Wochen in ZDFinfo folgen am Donnerstag, 21. September 2023, ab 8.30 Uhr, fünf Folgen der Reihe "Berühmt und berüchtigt - Sex, Skandale, Mord". In der ZDFmediathek zu sehen ab 14. September 2023, 5.00 Uhr.