JOHANNESBURG, 29. August 2023: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) freut sich, die Betriebsergebnisse und den konsolidierten Zwischenabschluss für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 bekannt zu geben.

WICHTIGSTE MERKMALE FÜR DIE SECHS MONATE BIS ZUM 30. JUNI 2023

- Strategische Rohstoff- und geografische Diversifizierung - Trendwende bei SA-Gold federt Auswirkungen der niedrigeren PGM-Preise ab

- Starke Finanzlage beibehalten - 0,01x Nettoverschuldung: bereinigtes EBITDA* , Nettoverschuldung von nur R262 Mio. (13,9 Mio. US$)

- Zwischendividende von 53 SA cps (11,19 US-Cents** pro ADR) beschlossen

- Goldgeschäft in SA: R5,5 Mrd. (332 Mio. US$) bereinigter EBITDA-Turnaround im Vergleich zum Vorjahr

- SA PGM-Betrieb: Branchenführendes Kostenmanagement. Abwärtsbewegung der Kostenkurve in der Branche erhöht die Wettbewerbsfähigkeit

- US-PGM-Betrieb: Stillwater West Minenschacht repariert, verbesserte Betriebsaussichten für H2 2023

- Keliber-Lithiumprojekt auf Kurs, um ab 2025 Lithiumhydroxid in Batteriequalität zu produzieren - Eigenkapital vollständig finanziert

- Lagereinrichtungen für Abraumhalden, die den GISTM-Anforderungen entsprechen

- Gut positioniert für den Übergang zu sauberer Energie

* Siehe Anmerkung 9.1 (Fußnote 5) des konsolidierten Zwischenabschlusses

** Basierend auf dem Schlusskurs von R18,9400/US$ am 22. August 2023 von EquityRT

WICHTIGE STATISTIKEN - GRUPPE

US-Dollar SA-Rand Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Juni 2022 Dezember 2022 Juni 2023 SCHLÜSSELSTATISTIK Juni 2023 Dezember 2022 Juni 2022 GRUPPE 782 344 407 US$m Unverwässertes Ergebnis Rm 7,423 6,380 12,016 775 350 324 US$m Hauptergebnis Rm 5,891 6,484 11,938 1,465 1,045 776 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 14,147 18,550 22,561 803 359 427 US$m Gewinn des Berichtszeitraums Rm 7,786 6,639 12,341 15.40 17.33 18.21 R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses

WICHTIGE STATISTISCHE DATEN NACH REGIONEN

US-Dollar SA-Rand Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Juni 2022 Dezember 2022 Juni 2023 SCHLÜSSELSTATISTIK Juni 2023 Dezember 2022 Juni 2022 AMERIKA-REGION US-PGM-Untertagebetriebe 230,039 191,094 205,513 oz 2E PGM-Produktion2,3 kg 6,392 5,944 7,155 1,935 1,766 1,390 US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz 25,312 30,609 29,799 261 125 53 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 976 2,309 4,021 1,366 1,840 1,737 US$/2Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/2Eoz 31,633 31,880 21,036 US-PGM-Recycling 361,333 237,441 162,452 oz 3E PGM-Recycling2,3 kg 5,053 7,385 11,239 2,906 3,274 2,735 US$/3Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/3Eoz 49,804 56,747 44,752 39 39 20 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 371 676 598 REGION SÜDAFRIKA (SA) PGM-Operationen 823,806 843,658 799,182 oz 4E PGM-Produktion3,5 kg 24,857 26,241 25,623 2,817 2,434 1,867 US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz 34,006 42,188 43,379 1,374 956 649 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 11,794 16,983 21,152 1,179 1,179 1,083 US$/4Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/4Eoz 19,716 20,431 18,160 Goldbetriebe 191,683 428,859 416,738 oz Produziertes Gold kg 12,962 13,339 5,962 1,864 1,720 1,921 US$/Unze Durchschnittlicher Goldpreis R/kg 1,124,871 958,232 922,851 (202) (17) 130 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 2,375 (440) (3,106) 3,115 2,019 1,813 US$/oz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/kg 1,061,477 1,124,737 1,542,355 EUROPA Nickelraffinerie Sandouville6 4,565 2,277 3,493 tNi Nickelproduktion7 tNi 3,493 2,277 4,565 30,789 24,646 26,888 US$/tNi Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent8 R/tNi 489,635 427,120 474,144 4 (34) (35) US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm (627) (553) 61 29,896 38,333 37,486 US$/tNi Nickeläquivalente nachhaltige Kosten9 R/tNi 682,628 664,311 460,397 AUSTRALIEN New-Century-Zink-Rückgewinnung10 - - 24 ktZn Produziertes Zinkmetall (zahlbar)11 ktZn 24 - - - - 1,640 US$/tZn Durchschnittlicher Preis für Zinkkonzentratäquivalent12 R/tZn 29,871 - - - - (28) US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm (502) - - - 2,418 US$/tZn Nachhaltige Gesamtkosten4 R/tZn 44,030 - -

Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte zusätzlich zu anderen Maßstäben für die finanzielle Leistung und Liquidität und nicht als Ersatz für diese betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA findet sich in Anmerkung 9.1 des konsolidierten Zwischenabschlusses. Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den ausgewiesenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht enthalten sind. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden. Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Untertagebetrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM) Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Sechs Monate" für die Definition von All-in sustaining cost (AISC) Die Produktion von SA PGM schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Sechs Monate". Die Nickelraffinerie Sandouville verarbeitet Nickelmatte und ist seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar 2022 in den Ergebnissen der Gruppe enthalten. In der Nickelraffinerie von Sandouville werden hauptsächlich Nickelmetall und Nickelsalze (in flüssiger Form) produziert, die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden. Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent. Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Sechs Monate Nickelraffinerie Sandouville" für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung zu den Nickeläquivalenten der nachhaltigen Kosten New Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von Abraumhalden und besitzt und betreibt derzeit die New-Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien. Enthaltene Beträge seit dem effektiven Datum der Übernahme am 22. Februar 2023 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall.

ERKLÄRUNG VON NEAL FRONEMAN, GESCHÄFTSFÜHRENDER CEO VON SIBANYE-STILLWATER

Die Finanz- und Betriebsergebnisse der Gruppe für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 (1. Halbjahr 2023) spiegeln das schwierige globale makroökonomische und turbulente geopolitische Umfeld wider, das im Jahr 2023 vorherrschte, wobei das sich verlangsamende globale Wachstum die Nachfrage nach Rohstoffen verringerte, was zu einem erheblichen Rückgang der Rohstoffpreise außer Gold in diesem Zeitraum führte.

Das operative Umfeld war ebenso anspruchsvoll, wobei regionale Faktoren in unseren Tätigkeitsgebieten erhebliche Herausforderungen darstellten. Zu diesen regionalen Faktoren gehören einige, die wir bereits früher als "graue Elefanten" bezeichnet haben (sehr wahrscheinliche globale Trends mit großen Auswirkungen, die jedoch oft ignoriert werden), wie z. B. der Klimawandel, der zu extremen Wetterereignissen führt, die weltweit immer häufiger auftreten, wobei schwere Stürme unsere PGM-Betriebe in den USA Mitte 2022 und unsere New-Century-Tailings-Betriebe in Australien im ersten Quartal 2023 störten; soziale Unzufriedenheit - weit verbreitete Streiks in Frankreich, die zu Ausfallzeiten in unserer Sandouville-Nickelraffinerie in Le Havre im ersten Halbjahr 2023 führten, sowie anhaltende kommunale und arbeitsbedingte Unruhen in Südafrika. Darüber hinaus wirkt sich der Mangel an wichtigen Fachkräften, der die Bergbauindustrie weltweit betrifft, weiterhin auf die Produktivität und die Kosten in unserem US-amerikanischen PGM-Betrieb aus, und in Südafrika haben Stromausfälle und Kriminalität (Kabeldiebstahl und illegaler Bergbau) zugenommen.

In Zeiten des Wandels und der Unterbrechung wie diesen ist ein intensiver Fokus auf die Sicherheit, die ein zentraler Wert der Gruppe ist, besonders wichtig. Die im Jahr 2022 erzielten Verbesserungen der Sicherheitsleistung der Gruppe wurden im ersten Halbjahr 2023 weitgehend beibehalten. Im zweiten Quartal 2023 kam es jedoch zu einem Rückschritt bei den Sicherheitsindikatoren der Gruppe, der Aufmerksamkeit erfordert. Dazu gehörten drei Zwischenfälle in den Goldbetrieben in Südafrika im ersten Halbjahr 2023, die zum tragischen Verlust von sechs Kollegen (vier Auftragnehmer und zwei Mitarbeiter) führten. Diese tragischen Ereignisse haben uns zwar zurückgeworfen, aber wir bleiben in unseren Bemühungen um "Zero Harm" am Arbeitsplatz entschlossen. Der Vorstand und das Management von Sibanye-Stillwater sprechen der Familie, den Freunden und den Angehörigen unserer verstorbenen Kollegen ihr aufrichtiges Beileid aus.

Wir setzen uns weiterhin für eine kontinuierliche Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben ein. Dies ist ein bewusster Weg, und obwohl wir Fortschritte gemacht haben, werden wir die Strategie auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse und der besten Praktiken der Branche weiter anpassen, um unseren Risikoansatz zu verbessern, Todesfälle zu vermeiden und die Unfallstatistiken zu verbessern. Unser Optimismus wird jedoch durch die Leistung der PGM-Betriebe in Südafrika und den USA gestützt, die im ersten Halbjahr 2023 ohne tödliche Zwischenfälle arbeiteten, sowie durch die europäischen Betriebe, die im zweiten Quartal 2023 keine meldepflichtigen Sicherheitsvorfälle verzeichneten. Eine detailliertere Bewertung der Sicherheitsleistung in H1 2023 finden Sie auf Seite 5.

Die Gruppe hat in den letzten Jahren verschiedene Herausforderungen erfolgreich gemeistert, und ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese Herausforderungen erfolgreich meistern werden.

Die Angemessenheit unserer laufenden strategischen Entwicklung zur Unterstützung unseres Ziels "globale Nachhaltigkeit durch unsere Metalle zu sichern" und unserer strategischen Rohstoff- und geografischen Diversifizierung seit 2016 wurde im ersten Halbjahr 2023 erneut deutlich.

Die Auswirkungen des drastischen Rückgangs der PGM-Preise und der Betriebsunterbrechungen in unseren Regionen in den USA und Europa wurden durch einen deutlich verbesserten Finanzbeitrag der SA-Goldbetriebe abgefedert. Die Normalisierung der Produktion nach dem Arbeitskampf und der Aussperrung, die dazu führten, dass der Betrieb für den größten Teil des ersten Halbjahres 2022 ausgesetzt wurde (während dieser Zeit sorgten die PGM-Betriebe in Südafrika für die Diversifizierungsvorteile), gewährleistete eine rechtzeitige Beteiligung am höheren Goldpreis während einer Periode strategischer Investitionen der Gruppe in den Batteriemetallsektor.

Unsere Investitionen in zukunftsweisende Metalle und die grüne Wirtschaft in Europa, den USA und Australien sind von zentraler Bedeutung für die Umsetzung unseres strategischen Unterscheidungsmerkmals "grüne Metalle und saubere Energielösungen". Es wird erwartet, dass diese strategischen Investitionen in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts einen zunehmenden finanziellen Beitrag für die Gruppe leisten werden, indem sie die Gruppe so positionieren, dass sie von der zukünftigen globalen Energiewende profitiert, und das Portfolio der Gruppe weiter diversifizieren. Wir gehen davon aus, dass diese strategischen Investitionen einen entscheidenden Ausgleich für den abnehmenden Beitrag der SA-Goldoperationen bieten werden, da diese sich dem Ende ihrer Reservenlaufzeit in diesem Jahrzehnt nähern und schrittweise umstrukturiert werden.

Einige der zuvor erwähnten regionalen Herausforderungen haben sich im ersten Halbjahr 2023 negativ auf unseren Betrieb ausgewirkt. Es wurden und werden Schritte unternommen, um diese Herausforderungen zu bewältigen und abzumildern. Sie werden im Bericht über Sicherheit und Betrieb auf den Seiten 7 bis 12 detailliert beschrieben, so dass wir erwarten, dass diese Auswirkungen im zweiten Halbjahr 2023 minimiert werden. Andere wurden sehr gut gehandhabt und die potenziellen Auswirkungen auf die Gruppe wurden minimiert.

Die aktualisierten Protokolle, die in den SA PGM- und SA Goldbetrieben implementiert wurden, um insbesondere den erhöhten Niveaus von Lastabschaltungen zu begegnen, haben sich als äußerst effektiv erwiesen, und proaktive Schritte zur Minimierung der potenziellen Auswirkungen von illegalem Bergbau und Kabeldiebstahl auf die Produktion beginnen, die Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse erheblich zu reduzieren.

Die zunehmende Häufigkeit und das Ausmaß von Lastabschaltungen stellen ein erhebliches Risiko für das Jahr 2023 dar. Die Auswirkungen wurden jedoch erfolgreich durch die Umsetzung umfassender Protokolle gemildert, die unter anderem die Umplanung energieintensiver Aktivitäten auf Zeiten mit geringerer Nachfrage und die Nutzung unserer installierten Erzeugungskapazität in unseren SA-Goldbetrieben umfassen. Die ungenutzte verfügbare Kapazität in unseren SA-PGM-Verarbeitungsbetrieben bietet ebenfalls eine erhebliche Verarbeitungsflexibilität, die es unseren SA-PGM-Betrieben ermöglicht hat, den Aufbau von Erzlagern oder eine "aufgeschobene Produktion" wie bei unseren Mitbewerbern zu vermeiden.

Inzwischen zeichnet sich ein positiveres Bild ab, das auf eine Verbesserung der Stromverfügbarkeit und geringere Lastabschaltungen zum Jahresende hin hindeutet. Die rasche und entschlossene Reaktion des Privatsektors und der Öffentlichkeit in Südafrika nach der Aufhebung der regulatorischen Schwellenwerte für Projekte zur Selbsterzeugung aus erneuerbaren Energien hat dabei eine wichtige Rolle gespielt: Schätzungen zufolge wurden im letzten Jahr über 4000 MW an erneuerbaren Energien im privaten Sektor installiert. Unsere Strategie der Selbsterzeugung hat ebenfalls Fortschritte gemacht: Unser erstes Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien, der 89-MW-Windpark Castle, wurde im Juli 2023 angekündigt, und die Erdarbeiten vor Ort sind bereits im Gange. Dies ist ein messbarer Meilenstein bei der Umsetzung unseres 600-MW-Programms für erneuerbare Energien, das bis 2026 abgeschlossen sein soll und die Betriebskosten und unsere Abhängigkeit von Eskom sowie die Kohlenstoffemissionen, die auf die Abhängigkeit von Eskoms kohlebefeuerter Stromerzeugung zurückzuführen sind und die unsere derzeitigen Scope-2-Emissionen dominieren, erheblich reduzieren wird.

Regionale Chancen, die sich aus der Erkenntnis ergeben, dass die globale Multipolarität zu einem vorherrschenden Trend wird (ein weiterer grauer Elefant), haben begonnen, Vorteile zu bringen. Der US Inflation Reduction Act of 2022 (IRA), der neue Bundesausgaben auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, die Senkung von Gesundheitskosten, die Finanzierung der Steuerbehörde und die Verbesserung der Einhaltung von Steuergesetzen ausrichtet, zielt unter anderem darauf ab, die Beschaffung von wichtigen Gütern im Inland oder bei Freihandelspartnern zu fördern. Es wird erwartet, dass die IRA und ähnliche Gesetze in Europa, wo wir uns gezielt für den Aufbau strategischer Plattformen entschieden haben, um unser Batteriemetall- und Recyclinggeschäft zu entwickeln, erhebliche Vorteile bringen werden.

Zusätzlich zur bedingten Darlehenszusage des US-Energieministeriums (DOE), das Rhyolite Ridge JV mit bis zu 700 Mio. USD zu finanzieren, erwarten die US-PGM-Betriebe, dass sie sich für einen IRA-Kredit (45X Advanced Manufacturing Production Credit) in Höhe von 10 % der qualifizierten Produktionskosten für kritische Metalle qualifizieren, die nach dem 31. Dezember 2022 produziert und verkauft werden, und zwar für einen Zeitraum von 10 Jahren. Im ersten Halbjahr 2023 hat die Unternehmensleitung eine IRA-Gutschrift in Höhe von 25 Mio. US$ auf die Betriebskosten angerechnet. Wir werden auch Zeuge der wachsenden geostrategischen Bedeutung Afrikas, um den steigenden Bedarf an kritischen Mineralien sowohl in der westlichen als auch in der östlichen Welt zu decken.

Das bereinigte EBITDA der Gruppe in Höhe von 14,1 Mrd. R (776 Mio. US$) für das erste Halbjahr 2023 lag um 37 % unter dem bereinigten EBITDA von 22,6 Mrd. R (1,5 Mrd. US$) für den Vergleichszeitraum 2022, was in erster Linie den erheblichen Rückgang der PGM-Preise und die regionalen betrieblichen Herausforderungen widerspiegelt, die teilweise durch die verbesserte Leistung der Goldbetriebe in Südafrika ausgeglichen wurden.

Die anhaltende Disziplin bei der Kapitalallokation hat die robuste Finanzlage der Gruppe aufrechterhalten. Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 22,2 Mrd. R (1,2 Mrd. US$) liegen weiterhin über dem Reserveziel des Kapitalallokationsrahmens von 20 Mrd. R, trotz erhöhter Investitionen in unser Batteriemetallportfolio und einer Abschlusszahlung an Anglo American Platinum in Höhe von 3.198 Mio. R (198 Mio. US$) für den Betrieb in Rustenburg (deren Ausbleiben dem zukünftigen Cashflow von Rustenburg zugute kommen wird) während des Berichtszeitraums. Zusammen mit den nicht in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditfazilitäten (RCF) in Höhe von 25,0 Mrd. R (1,3 Mrd. US$) verfügt die Gruppe über einen erheblichen finanziellen Spielraum. Zu diesen nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten gehört auch die Dollar-RCF, die mit starker Unterstützung eines Konsortiums globaler Banken refinanziert und im ersten Halbjahr 2023 zu verbesserten Bedingungen von 600 Mio. US$ auf 1 Mrd. US$ aufgestockt wurde, was die Liquidität und die finanzielle Flexibilität der Gruppe weiter erhöht.

Die liquiden Mittel lagen Ende des ersten Halbjahres 2023 geringfügig unter den Krediten (ohne die regresslosen Burnstone-Schulden) in Höhe von 22,4 Mrd. R (1,2 Mrd. USD), was zu einer Nettoverschuldung von 262 Mio. R (14 Mio. USD) und einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 0,01x führte, was der Gruppe einen beträchtlichen finanziellen Spielraum verschafft, um weitere Herausforderungen zu bewältigen und strategische Optionen zur Nutzung wertsteigernder Chancen zu bieten.

Der Periodengewinn (nach Steuern) von 7,8 Milliarden Rupien (427 Millionen US-Dollar) für das erste Halbjahr 2023 war 37% niedriger als für das erste Halbjahr 2022, mit einem unverwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) und einem Headline-Gewinn pro Aktie (HEPS) von 262 SA-Cents (14,4 US-Cents) und 208 SA-Cents (11,4 US-Cents), etwa 38% bzw. 51% niedriger als im Vorjahr. Die Abweichung zwischen EPS und HEPS spiegelt in erster Linie eine Anpassung des EPS in Höhe von R1,5 Mrd. (82,0 Mio. US$) wider, die sich auf nicht zahlungswirksame Wechselkursgewinne bezieht, die sich aus der einmaligen buchhalterischen Behandlung der Deregistrierung von Offshore-Tochtergesellschaften ergeben, die im Rahmen der Lonmin-Transaktion während des Berichtszeitraums erworben wurden.

Auf der Grundlage der soliden Finanzlage der Gruppe hat das Board of Directors eine Zwischendividende in Höhe von R1,5 Mrd. (79 Mio. USD) (53 Cents pro Aktie/US 11,2 Cents** pro ADR) beschlossen, was 35 % des normalisierten Gewinns von R4,3 Mrd. (235 Mio. USD) für das erste Halbjahr 2023 entspricht und am oberen Ende der Bandbreite der Dividendenpolitik der Gruppe liegt. Dies steht im Einklang mit dem Rahmen für die Kapitalallokation der Gruppe und der Verpflichtung der Gruppe, den Stakeholdern einen konsistenten gemeinsamen Wert zu bieten.

Während die globalen makroökonomischen Aussichten weiterhin unsicher sind, scheinen die Zinserhöhungszyklen der Zentralbanken in vielen Volkswirtschaften ihren Höhepunkt erreicht zu haben oder sich diesem zu nähern, und es gibt positive Anzeichen dafür, dass eine Rezession vermieden werden kann, auch wenn das niedrige Wachstum bis weit ins Jahr 2024 anhalten dürfte.

Die weltweiten Autoverkäufe scheinen sich zu erholen, wobei die jüngsten Prognosen für 2023 durchweg nach oben korrigiert wurden. Auch wenn sich dies noch nicht in einem spürbaren Anstieg der Nachfrage nach Platinmetallen oder einer Erholung der Recyclingmengen niedergeschlagen hat, würde eine angedeutete Verbesserung der Platinmetallnachfrage im zweiten Halbjahr 2023 die Platinmetall-Spotpreise unterstützen, da der Lagerabbau nachlässt.

Dank unserer soliden Finanzlage und Diversifizierung sind wir gut aufgestellt, um nicht nur eine Phase niedriger Preise zu überstehen, sondern auch die sich bietenden Chancen zu nutzen. Während von unseren US-amerikanischen und europäischen Betrieben Verbesserungen erwartet werden und die Integration von New Century als gemanagter Betrieb in Sibanye-Stillwater Vorteile bringt, war der Rückgang der Rohstoffpreise im ersten Halbjahr 2023 gravierend, und wir bereiten uns auf eine niedrigere Phase im Rohstoffpreiszyklus vor, indem wir uns strikt auf die Stückkosten konzentrieren und einen disziplinierten Ansatz bei der Verwaltung unserer Anlagen verfolgen. Wir gehen davon aus, dass einige schwierige Quartale notwendig sein werden, bis die Produktion in bestimmten Betrieben wieder vollständig auf das geplante Niveau gebracht ist. Wir werden das Betriebsumfeld im Auge behalten und gegebenenfalls Umstrukturierungen in Bereichen in Betracht ziehen, in denen ein wirtschaftlich rentabler Betrieb nicht aufrechterhalten werden kann.

BETRIEBSÜBERSICHT

Die PGM-Betriebe in Südafrika lieferten im ersten Halbjahr 2023 erneut ein solides, konsistentes Betriebsergebnis, wobei sie die Auswirkungen der erhöhten Eskom-Lastbeschränkungen gut bewältigten und im zweiten Quartal 2023 erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung des Kabeldiebstahls erzielten. Die Produktion von 848.723 4Eoz (einschließlich PoC) blieb im Vergleich zu H1 2022 unverändert und profitierte von einem Anstieg der PoC um 24.195 4Eoz (95 %) im Vergleich zum Vorjahr, was einen weiteren relativen Vorteil unserer ungenutzten Verarbeitungskapazität verdeutlicht. Die 4E-PGM-Produktion (ohne PoC) lag mit 799.182 4Eoz um 3 % unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2022, aber im Einklang mit dem ersten Halbjahr 2022, wenn man den Rückgang der Kroondal-Produktion im Jahresvergleich berücksichtigt, der in erster Linie auf die geplante Schließung des Simunye-Schachts Ende 2022 zurückzuführen ist. Die Kosten wurden erneut gut gemanagt, mit AISC (ohne PoC) von R19.716/4Eoz (US$1.083/4Eoz) für H1 2023, die im Jahresvergleich um 9 % gestiegen sind, was deutlich unter den jüngsten Kostensteigerungen liegt, die von Branchenkollegen gemeldet wurden.

Die PGM-Betriebe der SA bewegen sich durch konsequentes, führendes Kostenmanagement weiterhin auf der Kostenkurve der Branche nach unten. Auf diese Weise haben sie nicht nur ihre relative Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit gesteigert, sondern auch einen größeren Schutz vor niedrigeren PGM-Preisen gewährleistet als andere Unternehmen mit höheren Kosten.

Die Produktion aus den von SA verwalteten Goldbetrieben (ohne DRDGOLD) für das erste Halbjahr 2023 in Höhe von 10.411 kg (334.721 Unzen) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 233 %, wobei die AISC in Höhe von R1.113.391/kg (1.902 US$/Unze) um 47 % niedriger ausfielen, was in erster Linie die Erholung der Produktion aus den SA-Goldbetrieben nach der Aussetzung des Betriebs infolge des Arbeitskampfes und der damit verbundenen Aussperrung im ersten Halbjahr 2022 widerspiegelt.

Enttäuschend ist, dass die positive Dynamik, die sich bei den SA-Goldbetrieben aufgebaut hatte, durch einige bedeutende betriebliche Zwischenfälle nach dem 30. Juni 2023 gestoppt wurde.

- Am 12. Juli 2023 wurde der Betrieb in den Schächten Driefontein 1 und 5 durch einen Brand im Schacht Driefontein 5 unterbrochen. Tragischerweise verstarb Herr Armando Matias (56), ein Förderbergmann, an den Folgen des Brandes, bei dem er von seinem Team getrennt wurde. Unser tief empfundenes Beileid gilt der Familie und den Freunden unseres verstorbenen Kollegen. Vierundzwanzig Mitarbeiter wurden in verschiedenen Schutzbuchten in Sicherheit gebracht und sicher an die Oberfläche gebracht. Während die meisten Besatzungen des Schachtes Driefontein 1 ihre Arbeit wieder aufgenommen haben und Anfang August wieder einsatzbereit waren, werden die Besatzungen des Schachtes Driefontein 5 erst dann schrittweise wieder eingesetzt, wenn das Feuer gelöscht ist und der Bereich sicher befahrbar wird.

- Die Produktionseinschränkungen bei den Kloof-Betrieben, die sich aus der verstärkten seismischen Aktivität ergaben, die den Zugang zu den höherwertigen Produktionsbereichen einschränkte, sowie die Einschränkungen bei der Belüftung und Kühlung von Schacht Kloof 4 im ersten Halbjahr 2023 wurden durch den Zwischenfall Ende Juli 2023 verschärft, der erhebliche Schäden an der Infrastruktur verursachte und zur Einstellung des Betriebs von Schacht Kloof 4 führte. Der Vorfall wird derzeit untersucht und das Ausmaß der Schäden wird noch bewertet. Die volle Auswirkung der erhöhten Seismizität bei Kloof 4 in Verbindung mit den Einschränkungen bei der Kühlinfrastruktur und den für die Wiederaufnahme des Betriebs bei Schacht 4 erforderlichen Schachtreparaturen wird derzeit bewertet.

Die 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe lag im ersten Halbjahr 2023 mit 205.513 2Eoz um 11 % unter dem Vorjahresniveau und die AISC mit 1.737 US$/2Eoz um 27 % höher als im ersten Halbjahr 2022, was in erster Linie auf den Schachtvorfall in der Mine Stillwater West und den anhaltenden Mangel an kritischen Fachkräften zurückzuführen ist, der sich weiterhin auf Produktivität und Stückkosten auswirkt. Diese Faktoren haben auch die Umsetzung des Mitte 2022 angekündigten Neupositionierungsplans verzögert, obwohl wir davon ausgehen, dass die geplante Umsetzung bis zum vierten Quartal 2023 wieder aufgenommen wird.

Der Neupositionierungsplan war eine proaktive Reaktion auf das sich verändernde makroökonomische Umfeld und die sich verschlechternden Aussichten für den Palladiumpreis, die wir Ende 2021 erkannten. Die US-amerikanischen PGM-Aktivitäten haben die ursprüngliche strategische Absicht erfüllt und die Akquisitionskosten zurückerstattet, so dass eine Neupositionierung der Aktivitäten im Hinblick auf eine langfristige Rentabilität und Nachhaltigkeit zur Erzielung eines optimalen Werts als umsichtig erachtet wurde. Die US-amerikanischen PGM-Betriebe wurden zum richtigen Zeitpunkt, in einer Tiefphase des PGM-Preiszyklus und unter konservativen PGM-Preisannahmen erworben, so dass trotz der operativen Herausforderungen, die sich derzeit auf die Betriebe auswirken, keine Abschreibung des Anschaffungswertes erforderlich war.

Die 3E-PGM-Produktion aus dem US-amerikanischen PGM-Recyclingbetrieb hat sich im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf 162.452 3Eoz halbiert. Die globale Autokatalysator-Recyclingindustrie hat sich nicht wie erwartet Anfang 2023 erholt. Die unsicheren globalen Wirtschaftsaussichten, Rezessionsängste und höhere Zinssätze haben dazu geführt, dass die Verbrauchernachfrage nach Neufahrzeugen zurückgegangen ist, wobei leichte Nutzfahrzeuge (LDV) länger in Betrieb bleiben und weniger Fahrzeuge verschrottet werden. Darüber hinaus sind die weltweiten Sammelnetze aufgrund der Restauswirkungen von COVID-19 und der niedrigeren PGM-Preise geschrumpft, was zu einer Anhäufung von Beständen in diesen Netzen geführt hat. Zwar gibt es positive Anzeichen für eine Erholung der weltweiten Automobilverkäufe, doch werden sich diese voraussichtlich erst 2024 in einer Erholung der Einnahmen und Zuführungsraten niederschlagen.

Die Nickeläquivalentproduktion der Nickelraffinerie Sandouville von 3.493 Tonnen im ersten Halbjahr 2023 und die nachhaltigen Nickeläquivalentkosten von 37.486 US$/tNi (682.628 R/tNi) wurden durch einen Anlagenstillstand von 50 Produktionstagen im ersten Halbjahr 2023 beeinträchtigt, der in erster Linie auf Ausrüstungsausfälle im Elektrogewinnungskreislauf, Einschränkungen in der Lieferkette, die zu einem Mangel an kritischen Einsatzstoffen führten, und soziale Unruhen in Frankreich in Form von landesweiten Streiks zurückzuführen war. Die Reparaturen an den Kathodeneinheiten im Elektrogewinnungskreislauf sind weitgehend abgeschlossen, wobei sich die Verfügbarkeit des Kreislaufs und die Nickelgewinnung im zweiten Quartal 2023 verbessert haben. Das neue Managementteam verhandelt auch alte Verträge mit Lieferanten und Kunden neu, und die Risiken des Betriebskapitals werden durch die Absicherung von 70 % der Nickelkäufe gesteuert. Die Aussichten für H2 2023 sind daher, abgesehen von unerwarteten Störungen, positiver.

Die anhaltend hohen Fix- und Instandhaltungskosten sowie der jüngste Rückgang des Nickelpreises und die Verschlechterung der mittelfristigen Aussichten haben jedoch zu einer Überprüfung des Business Case geführt, die noch vor Jahresende abgeschlossen werden soll. Das Ergebnis dieser Überprüfung und die Optimierungsvorschläge werden in eine Entscheidung über das weitere Vorgehen einfließen.

Zu den strategischen Gründen für die Übernahme von Sandouville gehörte das Potenzial, ein Sprungbrett für die Versorgung des europäischen Ökosystems mit Batteriemetallen und Batteriematerialien sowie einen Knotenpunkt für die Entwicklung eines europäischen Recyclinggeschäfts zu schaffen.

Die Durchführbarkeitsstudien für die Projekte Nickelsulfat in Batteriequalität, PGM-Autokatalysator-Recycling und Recycling von Batteriemetallen sollen ebenfalls vor Ende 2023 in die nächste Phase gehen.

Das Engagement und die Unterstützung für das Keliber-Lithiumprojekt durch die Finnish Minerals Group, die die Investitionen des finnischen Staates in die Bergbauindustrie vertritt und verwaltet, wurde im April 2023 bestätigt, als sie sich entschied, ihre Beteiligung am Keliber-Projekt von 14 % auf 20 % zu erhöhen, indem sie 54 Mio. EUR der Bezugsrechtsemission in Höhe von 104 Mio. EUR zeichnete, womit die Finanzierung der Eigenkapitalkomponente des für die vollständige Erschließung des Projekts erforderlichen Kapitals von 588 Mio. EUR abgeschlossen wurde. Nachdem die Eigenkapitalkomponente gesichert ist, wird derzeit die Fremdfinanzierung für das restliche Projektkapital sichergestellt.

Der Bau der Keliber-Lithiumraffinerie schreitet voran, und wir sind zuversichtlich, dass der Konzentrator und die Tagebauminen zu gegebener Zeit erschlossen werden, so dass eine integrierte Produktion und Lieferung von Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus dem Keliber-Projekt gewährleistet ist, von dem wir annehmen, dass es in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts ein erhebliches Marktdefizit geben wird.

Erwähnenswert sind die positiven Reaktionen, die wir von der französischen und der finnischen Regierung auf unsere Investitionen erhalten haben. Beide Länder haben der Entwicklung einer nationalen Batterieindustrie öffentlich Priorität eingeräumt und unterstützen unsere Investitionen in diesen Volkswirtschaften. Konstruktives Engagement auf höchster Regierungsebene ist eine positive Bestätigung unserer Unterstützung.

STRATEGISCHE BEREITSTELLUNG

Beim Aufbau unseres Geschäfts mit grünen Metallen und Energielösungen machen wir weiterhin gute Fortschritte.

Nach der Einstufung des Tiehm'schen Buchweizens als gefährdete Art im Lithiumprojekt Rhyolite Ridge werden ein alternativer Minenplan und ein Zeitplan, der keinen Buchweizen vorsieht, einer aktualisierten Machbarkeitsstudie unterzogen, wobei zusätzliche Bohrungen zur weiteren Definition des Erzkörpers durchgeführt werden. Das Genehmigungsrisiko bleibt zwar bestehen, aber das Klima hat sich zum Positiven gewendet, und wir sind der Ansicht, dass dies einen strategischen Vorteil im Hinblick auf die Sicherung einer führenden Position bei der Entwicklung der Wertschöpfungskette für kritische Mineralien in den Vereinigten Staaten mit einer positiven kommerziellen Rendite hätte. Die Investition wird nur unter intensiver Überwachung des technischen Status des Projekts vorangetrieben werden. Das bundesstaatliche Genehmigungsverfahren (NEPA) schreitet mit dem Abschluss der ersten öffentlichen Scoping-Phase und den Fortschritten bei der Veröffentlichung des Entwurfs einer Umweltverträglichkeitsstudie weiter voran.

Die Integration von New Century in Sibanye-Stillwater wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen sein. Eine Machbarkeitsstudie für Mount Lyell (eine früher betriebene Kupfermine) in Tasmanien ist im Gange, und eine Entscheidung über die Option zum Erwerb von 100 % von Mount Lyell von Vedanta Resources wird vor deren Ablauf am 5. November 2023 getroffen.

Unsere Beteiligung an dem Prozess zur Erweiterung unseres Kupferportfolios in Sambia durch unser Angebot zum Erwerb des Mopani-Betriebs ist noch nicht abgeschlossen. Derzeit läuft ein Wettbewerbsverfahren, um den erfolgreichen Bieter zu ermitteln, der in eine Phase der abschließenden Due-Diligence-Prüfung und der exklusiven Verhandlung über die detaillierten Bedingungen eintritt.

OPERATIVER AUSBLICK FÜR 2023*

Die Betriebsprognosen für den Recyclingbetrieb in den USA, den Goldbetrieb in Südafrika und die Nickelraffinerie in Sandouville wurden überarbeitet, um die Auswirkungen verschiedener in diesem Bericht beschriebener Ereignisse zu berücksichtigen. Die neueste operative Prognose für 2023 lautet wie folgt:

- Die Prognosen für die US-PGM-Betriebe bleiben unverändert. Die prognostizierte 2E-PGM-Produktion wird zwischen 460.000 2Eoz und 480.000 2Eoz liegen, mit AISC zwischen 1.550 US$/2Eoz und 1.650 US$/2Eoz (R27.900/2Eoz bis R29.700/2Eoz). Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 285 und 300 Mio. US$ (R5,1 bis R5,4 Mrd.) betragen, einschließlich etwa 25 Mio. US$ (R450 Mio.) Projektkapital.

- Die 3E-PGM-Produktion aus den US-PGM-Recyclingbetrieben wurde nach unten korrigiert und wird für das Jahr zwischen 350.000 3Eoz und 400.000 3Eoz liegen. Auch die Investitionsausgaben werden mit 1,4 Mio. US$ (25 Mio. R) niedriger als bisher prognostiziert sein.

- Die prognostizierte 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe für 2023 bleibt unverändert bei 1,7 Mio. bis 1,8 Mio. 4Eoz, einschließlich etwa 60.000 4Eoz PoC von Dritten, mit AISC zwischen R20.800/4Eoz und R21.800/4Eoz (US$1.156/4Eoz bis US$1.211/4Eoz) - ohne die Kosten für PoC von Dritten. Die Investitionsausgaben werden für das Jahr auf R5,4 Mrd. (300 Mio. US$) geschätzt, einschließlich eines Projektkapitals von R920 Mio. (51 Mio. US$) für das K4-Projekt.

- Die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) wird für 2023 auf 19.500 kg (625 Unzen) bis 20.500 kg (660 Unzen) geschätzt. Diese revidierte Prognose spiegelt die geschätzten Auswirkungen eines Brandes in Driefontein und des Vorfalls im Schacht Kloof 4 wider, die sich nach dem 30. Juni 2023 ereigneten. Die Überprüfung der marginalen Operationen ist im Gange, wobei sowohl betriebliche Einschränkungen als auch die anhaltend hohe Kosteninflation berücksichtigt werden. Die AISC werden aufgrund der geringeren Produktion auf einen Wert zwischen R1.190.000/kg und R1.290.000/kg (2.056 US$/oz bis 2.230 US$/oz) korrigiert. Die Investitionsausgaben werden auf R5,4 Mrd. (300 Mio. US$) geschätzt, einschließlich R1,6 Mrd. (90 Mio. US$) Projektinvestitionen für das Burnstone-Projekt.

- Die Produktion der Nickelraffinerie Sandouville wurde aufgrund von Produktionseinschränkungen, die das erste Halbjahr 2023 betrafen, nach unten korrigiert. Die Produktion wird auf 7,0 bis 7,5 Kilotonnen nickeläquivalentes Produkt (Ni) zu einem nickeläquivalenten AISC zwischen 33.715 €/tNi und 34.588 €/tNi (657.000 R/tNi bis 675.000 R/tNi) mit einem Investitionsaufwand von 14 Mio. € (273 Mio. R) geschätzt.

- Die für 2023 prognostizierten Investitionsausgaben für das Keliber-Lithiumprojekt bleiben unverändert bei 231 Millionen Euro (R4,5 Milliarden).

*Die Prognosen wurden, soweit relevant, mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von R18,00/US$ und R19,50/€ umgerechnet.

NEAL FRONEMAN

CEO

Link zur vollständigen Originalmeldung auf Englisch:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1786909/000155837020010864/sbsw-20200827xex99d1.htm

