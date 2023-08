DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:04 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.441,25 -0,0% +13,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.083,00 -0,1% +34,0% Euro-Stoxx-50 4.307,51 +0,3% +13,6% Stoxx-50 3.973,98 +0,5% +8,8% DAX 15.854,39 +0,4% +13,9% FTSE 7.443,96 +1,4% -1,5% CAC 7.350,11 +0,3% +13,5% Nikkei-225 32.226,97 +0,2% +23,5% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 132,17 +0,05 +1,91

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,81 80,10 +0,9% +0,71 +3,2% Brent/ICE 85,05 84,42 +0,7% +0,63 +2,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,38 38,41 -5,3% -2,03 -53,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.919,65 1.919,69 -0,0% -0,04 +5,3% Silber (Spot) 24,21 24,28 -0,3% -0,06 +1,0% Platin (Spot) 975,70 969,50 +0,6% +6,20 -8,6% Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,5% +0,02 -0,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Hoffnungen auf weitere Wirtschaftsstimuli in China stützen den Ölpreis. Bremsend wirken derweil Spekulationen, dass die USA ihre Sanktionen gegen Iran und Venezuela lockern könnten, wodurch mehr Öl auf den Markt kommen dürfte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Dienstag dürften die US-Börsen erst einmal die jüngsten Gewinne konsolidieren. Unterstützung kommt von den zuletzt wieder gesunkenen Anleiherenditen und der Aussicht auf neue Wirtschaftsstimuli in China. Ansonsten warten Anleger auf wichtige Daten zur Preisentwicklung und vom US-Arbeitsmarkt im weiteren Wochenverlauf, von denen sie sich Aufschluss über das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank erhoffen. Am Dienstag steht konjunkturseitig der Index des Verbrauchervertrauens für August auf der Agenda.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Nach Börsenschluss werden Hewlett Packard Enterprise und HP über den Verlauf des jeweiligen dritten Geschäftsquartals berichten. Kaufempfehlungen der Citigroup verhelfen derweil im vorbörslichen Handel den Aktien von AT&T (+1,6%) und Verizon (+1,5%) zu Kursgewinnen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 116,0 zuvor: 117,0 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkte geht es am Dienstag bereits den dritten Tag in Folge nach oben. Der Blick auf den Chart zeigt, dass mit der laufenden Erholungsbewegung gerade einmal das Minus vom Donnerstag der Vorwoche egalisiert wird. Der Sektor der Minenwerte stellt mit einem Plus von 1,8 Prozent den Gewinner unter den europäischen Subindizes. Positiv wirken hier die steigenden Metallpreise, nachdem China weitere wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen für inländische Infrastrukturprojekte angekündigt hat. Im Fokus stehen die Autobauer, nachdem BYD aus China starke Ergebnisse vorgelegt hat. Auch von BAIC kamen überzeugende Zahlen, von Dongfeng gute. Der Subindex der europäischen Automobilwerte notiert 0,6 Prozent im Plus. Gut im Markt liegen Immobilienaktien. Hier stützt eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City (+4,2%). Das hebt das Sentiment für den gesamten angeschlagenen Sektor: Vonovia gewinnen 0,6 Prozent und Patrizia 3,6 Prozent. LEG Immobilien steigen um 0,2 Prozent, hier hat Goldman Sachs das Kursziel angehoben. Gegen den Trend verlieren Adler Group 12 Prozent nach Vorlage enttäuschender Zahlen. Roche (+0,3%) hat von der britischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für seine intravenöse Krebstherapie Tecentriq erhalten. Die Therapie werde für alle Indikationen zur Verfügung stehen, für die das Präparat bereits zugelassen ist.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0806 -0,1% 1,0823 1,0807 +1,0% EUR/JPY 158,67 +0,1% 158,44 158,44 +13,0% EUR/CHF 0,9568 +0,1% 0,9562 0,9556 -3,3% EUR/GBP 0,8584 -0,0% 0,8570 0,8587 -3,0% USD/JPY 146,83 +0,2% 146,40 146,62 +12,0% GBP/USD 1,2590 -0,1% 1,2629 1,2584 +4,1% USD/CNH (Offshore) 7,3045 +0,2% 7,2914 7,2983 +5,4% Bitcoin BTC/USD 25.973,69 -0,0% 26.027,84 26.118,20 +56,5%

Am Devisenmarkt kehrt Ruhe ein, nachdem das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole nichts wesentlich Neues gebracht hat, wie es von Natixis Research heißt. Der Dollarindex tendiert wenig verändert.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen und australischen Börsen sind am Dienstag den freundlichen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Auffallend waren die deutlichen Aufschläge in China, wo gute Geschäftszahlen des E-Automobilbauers und Mischkonzerns BYD die Stimmung hoben. Händler sprachen auch von steigendem Optimismus, dass China weitere Konjunkturhilfen beschließen werde. Hochrangige Politiker und Vertreter des Staates machten laut Berichten entsprechende Ankündigungen. BYD stiegen in Hongkong um 4,8 Prozent. Das Unternehmen hatte einen scharfen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr verbucht. Im Schlepptau stiegen Great Wall Motor um 2,8 Prozent. In Japan bremste der wieder zulegende Yen den Aktienmarkt. Zudem dämpften schwache Arbeitsmarktdaten die Kauflaune. Die Aktie von Toyota zeigte sich 0,2 Prozent leichter. Laut Berichten stehen die Produktionsbänder in Japan aufgrund technischer Probleme still. In Seoul waren Reederei- und Werfttitel gesucht. Im Werftsektor kletterten Hanwha Ocean und Hyundai Mipo Dockyard um 6,9 bzw. 4 Prozent.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Dienstag nach unten. Mit der wieder geöffneten Börse London zieht das Geschäft wieder an. Diese war am Vortag wegen eines Feiertags geschlossen. Die nun wieder aktiven Marktakteure lassen sich von der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten am Vortag inspirieren. Übergeordnet befindet sich der Markt weiter im Sommerloch. Spannender wird es am Mittwoch mit der Bekanntgabe neuer Inflationszahlen aus Deutschland.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADLER

hat den Verlust infolge der gesunkenen Bewertung seiner Immobilienbestände deutlich ausgeweitet. Im Halbjahr sanken die Nettomieterträge auf 108 (Vj 131) Millionen Euro. Der Funds from Operations aus der Vermietung (FFO 1) ging auf 8,2 (50) Millionen Euro zurück. Nach Steuern und Dritten betrug der Verlust gut 934 Millionen Euro von Minus 581 Millionen Euro im Vorjahr.

ADLER

will neue Anleihen begeben, um kurzfristig ausstehende besicherte Wandelschuldverschreibungen über 165 Millionen Euro zurückzuerwerben, die am 23. November 2023 fällig werden. Der Rückkaufpreis beträgt 97.000 Euro in bar je 100.000 Euro Nennbetrag, zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

DZ BANK

hat im ersten Halbjahr dank einer guten operativen Entwicklung in allen Geschäftsfeldern den Gewinn kräftig gesteigert.In ersten Halbjahr kletterte der Vorsteuergewinn auf 1,954 Milliarden von 938 Millionen Euro. Der Nachsteuergewinn stieg auf 1,412 Milliarden von 576 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr äußerte sich die Finanzgruppe optimistischer.

SARTORIUS

Die Ratingagentur S&P hat Sartorius erstmals mit einem Kreditrating versehen und den Labor- und Pharmaausrüster im soliden Investment-Grade-Bereich eingestuft. Der DAX-Konzern erhielt ein langfristiges Emittentenrating von BBB mit stabilem Ausblick. Ebenfalls mit BBB bewertet die Ratingagentur die geplante Emission von unbesicherten Anleihen, mit der Sartorius den Brückenkredit für die Übernahme von Polyplus für etwa 2,4 Milliarden Euro refinanzieren möchte.

STO

übernimmt hat die restlichen 49,9 Prozent Anteile an der Viacor Polymer GmbH vom bisherigen Minderheitseigentümer übernommen. Viacor Polymer gehöre seit 2019 mit 50,1 Prozent zum Sto-Konzern und werde bereits voll konsolidiert.

ROCHE

Das Medikament Evrysdi zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) darf in der Europäischen Union nun auch Säuglingen unter zwei Monaten verschrieben werden. Die EU-Kommission billigte nach positiven Zwischenergebnissen einer laufenden klinischen Studie eine entsprechende Indikation.

ROCHE

Roche hat von der britischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für seine intravenöse Krebstherapie Tecentriq erhalten. Die Therapie wird für alle Indikationen zur Verfügung stehen, für die das Präparat bereits zugelassen ist, darunter bestimmte Arten von Lungen-, Blasen-, Brust- und Leberkrebs.

STANDARD CHARTERED

