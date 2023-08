LINZ (dpa-AFX) - Herbert Eibensteiner bleibt an der Spitze des österreichischen Stahl- und Technologiekonzerns Voestalpine . Der Aufsichtsrat habe sein Mandat als Vorstandsvorsitzender um weitere fünf Jahre verlängert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der 60-Jährige ist seit 2012 Mitglied des Vorstandes und seit 2019 dessen Vorsitzender. Eibensteiner habe in den vergangenen zwei Geschäftsjahren Rekordzahlen präsentiert, sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Eder. Auch werde der Konzern vehement die Klimaziele anstreben. Unter seiner Führung mache der Konzern den ersten großen Schritt Richtung grüner Stahlproduktion.

Der Konzern mit Sitz in Linz ist Österreichs größtes Industrieunternehmen. Das Unternehmen ist wichtiger Zulieferer unter anderem der deutschen Autoindustrie, von Flugzeugbauern sowie Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen. Mit rund 51 000 Mitarbeitern erzielte es im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 18,2 Milliarden Euro./mrd/DP/mis