Kiel (ots) -In Fatshan (China), der Wiege der WingChun KungFu Kampfkunst, haben sich in dieser Woche Vertreter aller 7 Kampfstile getroffen und Keith Kernspecht für seine außeror- dentlichen Leistungen zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit ernannt. Er ist der höchst- graduierte deutsche und europäische Großmeister. Er ist Begründer der Europäischen WingTsun Organisation und seit 54 Jahren aktiv. Mit mehr als 50.000 aktiven Schülern und fast 1.000 Schulen alleine in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die EWTO der wichtigste WingChun Verband in Europa.Professor Keith R. Kernspecht ist eine lebende Legende. Seit einem halben Jahrhundert erforscht und entwickelt er die Kunst des Kampfes und der Verteidigung. Viele Fachkundige nennen Bruce Lee, Yip Man und Keith Kernspecht in einem Atemzug. Seit 1976 vertritt die durch ihn gegründete EWTO (Europäische WingTsun Organisation), den Weltverband und sorgt für die Verbreitung, sowie einheitliche und professionelle Ausbildung. Keith Kernspecht ist neben Leung Ting der höchstgraduierte Großmeister der Welt und nun auch Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit des Weltverbandes. Er ist Buchautor und hat bereits 30 Titel zum Thema Kampfkunst und Kampfsport in verschiedenen Sprachen im Handel.Bei dem Treffen im chinesischen Fatshan, dem Ursprungsort des WingChun KungFu, haben sich die Vertreter aller 7 Stile getroffen. Keith Kernspecht wurde einstimmig für seine Leistungen die höchste Ehrung ausgesprochen.Pressekontakt:Bilder, Interviewanfragen, O-Töne und Videos:Martin Dencker: presse@ewto.com oder per Telefon unter +491777478067Mehr Informationen finden Sie unter https://www.wingtsunwelt.com/pressemitteilungenAlle Adressen finden Sie hier: https://www.wingtsunwelt.com/kontaktOriginal-Content von: EWTO WingTsun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171651/5590690