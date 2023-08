Berlin (ots) -Am morgigen Mittwoch, 30. August 2023, ab 17 Uhr diskutiert WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard im "WELT TALK" zum Thema "Abstiegskandidat Deutschland" folgende Fragen mit seinen Gästen: Ist unser Wohlstand in Gefahr? Warum wächst unsere Wirtschaft nicht? Sind wir der "kranke Mann Europas"?Live zu Gast im Berliner WELT TV-Studio werden sein: Michael Kellner (Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Bündnis 90/Die Grünen), Wolfgang Grupp (Unternehmer), Tijen Onaran (Investorin) und Gitta Connemann (CDU-Mittelstandsvereinigung)."WELT TALK" LIVE am Mittwoch, 30. August 2023, um 17 Uhr im TV, im Livestream auf WELT.de, in der Mediathek, auf YouTube und in der WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Judith RothDirector Communications WELT-Gruppe+49 (0) 30 2591 77608judith.roth@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5590689