Die Bank of Montreal (ISIN: CA0636711016, TSE: BMO) zahlt am 28. November 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,47 CAD je Aktie an die Aktionäre aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 30. Oktober 2023. Im Mai 2023 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende um knapp drei Prozent bekannt. Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,88 CAD ...

