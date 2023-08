Aufatmen im Ohrstöpsel-Streit: 3M erreicht einen Vergleich mit US-Militär über 5,5 Mrd. EUR

Werbung







In einem der historisch größten Produkthaftungsfällen der USA kam es nun zu einem Vergleich zwischen 3M und dem US-Militär. Der Beilegungsbetrag fiel immerhin geringer aus als erwartet - zuvor war der Schaden für 3M teilweise auf bis zu 10 Mrd. USD geschätzt worden.



Ganze 260.000 Klagen von US-Militärangehörigen, die zwischen 2003 und 2015 Ohrstöpsel des Herstellers Aearo, seit 2008 teil von 3M, bei Kampfeinsätzen und Ausbildungsmaßnahmen zum Gehörschutz verwendet hatten, wurden nun in einem Vergleich beigelegt. Die Klagenden führten Verluste im Hörvermögen im Zuge von mutmaßlich versteckter Konstruktionsmängel und geschönten Produkt-Tests als Beweggründe der Klagen an. In 2019 konsolidierte eine Richterin vor dem Florida Federal Court die Klagen dann in eine Sammelklage mit beachtlichem Streitwert. Der Hersteller Aearo meldete im Juli 2022 Insolvenz an, um die etwaigen Zahlungsverpflichtungen immerhin teilweise zu vermeiden. Der Insolvenzantrag scheiterte jedoch vor einem Konkursgericht mit der Begründung, Aearo sei in keiner ausreichend brenzligen finanziellen Situation, die eine Insolvenz rechtfertige - so lag der Gewinn von 3M allein in 2022 bei rund 5,77 Mrd. USD.



Die Aktie von 3M sackte im Verlauf der letzten zehn Jahren von den Höchstständen in 2018 um über 60% zurück auf Kurse um die 100USD Marke, bei welchen die Aktie bereits 2013 notierte. Auf kurzfristiger Sicht sorgte die Einigung immerhin für einen lang ersehnten Kurssprung. In der Reaktion auf die Zahlungsverpflichtung seitens 3M von "nur" 6,01 Mrd. USD (rund 5,5 Mrd. EUR), im Vergleich zu den antizipierten 10 Mrd. USD, öffnete die Aktie am Montag rund 6 Prozent im Plus.







Quelle: HSBC